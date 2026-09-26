Le premier match de Zinédine Zidane sur le banc de l'équipe de France n'est pas passé inaperçu, après qu'il a mené les Bleus à la victoire face à la Turquie sur le score de 1-0, hier soir vendredi, en Ligue des nations, mais la prestation livrée par la sélection n'a pas convaincu les médias européens, qui ont estimé que le nouvel entraîneur avait encore beaucoup de travail à accomplir.

Zidane, dont l'arrivée à la tête de l'équipe de France était très attendue, avait réalisé l'essentiel pour ses débuts en évitant de tomber dans le piège turc, mais l'image positive de cette victoire a été ternie par la blessure de Kylian Mbappé, ainsi que par une prestation que la presse européenne a décrite comme difficile et seulement partiellement convaincante, comme l'a rapporté le journal français «L'Équipe ».

Des « débuts difficiles » pour Zidane

Le journal madrilène AS a titré son article « Des débuts difficiles pour Zidane », en référence au premier match de l'entraîneur français avec la sélection, lui qui a vécu les meilleures années de sa carrière de joueur et d'entraîneur avec le Real Madrid, et qui a mené le club à trois titres consécutifs en Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018.

Bien que la victoire française ait été largement éclipsée par la blessure de Mbappé, qui a été victime d'un problème au genou après avoir inscrit l'unique but du match à la 54e minute, l'écartant du reste de cette trêve, le journal a affirmé que Zidane « a disputé un premier match compliqué, la France ayant eu du mal à maîtriser la rencontre, avant de souffrir malgré sa supériorité numérique ».

Et AS d'ajouter : « Zidane a beaucoup de travail devant lui. La France a livré une première période très timide. »

« Un match qui n'a pas été facile »

Le journal Sport a suivi la même ligne, en affirmant que « le match au stade de Kocaeli n'a pas été facile pour la France », surtout après la sortie du capitaine de la sélection, qui « a laissé une empreinte sur le moral du groupe ».

En Allemagne, le journal Bild a mis en lumière ce qu'il a qualifié de « des débuts chargés d'émotion » pour l'entraîneur français, tout en soulignant dans le même temps que « la France a longtemps souffert en Turquie ».

Malgré les difficultés rencontrées par la sélection française, le journal a indiqué que « les Français ont fait preuve de sang-froid » dans les moments décisifs.

Les prémices d'une rupture avec l'ère Deschamps

Quant au journal turc Fotomaç, il ne s'est pas contenté de rappeler le statut de la France, en indiquant que « la France est la deuxième meilleure sélection au monde après l'Espagne », mais il a estimé dans le même temps que la prestation livrée par l'équipe « n'a pas été exceptionnelle, ni particulièrement marquante ».

Dans son analyse du match, le journal turc a relevé quelques traits du nouveau style que Zidane cherche à mettre en place, considérant qu'il commençait à apparaître d'une manière différente de l'approche que suivait Didier Deschamps.

Il a précisé : « Les joueurs se déplacent de manière plus coordonnée. Les ailiers ne se contentent plus d'attendre sur les côtés. La distance entre le milieu de terrain et l'attaque s'est réduite. »

Le journal a ajouté : « Et surtout, au lieu d'attendre que Mbappé ou Dembélé créent le jeu, l'équipe tente désormais de créer elle-même les occasions. »

Un nouveau test attend Zidane

Zidane dispose d'une occasion rapide d'envoyer un message différent lors de sa deuxième apparition avec l'équipe de France, lorsqu'il affrontera la Belgique lundi, un match durant lequel l'entraîneur âgé de 54 ans sera de nouveau sous les regards des médias et du public, à la recherche d'indices plus clairs de son empreinte avec les Bleus.