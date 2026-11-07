Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga 2
team-logoOsnabrueck
Stadium at the Bremer Brucke
team-logoKaiserslautern
GOAL-e
Avec le concours de

Osnabrück – Kaiserslautern : sur quelle chaîne et en streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

Osnabrueck vs Kaiserslautern
Osnabrueck
Kaiserslautern
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga allemande, Osnabrück affronte Kaiserslautern. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors se révéler très pratique.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
SuisseSky Sport Top Event
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieMBC Shahid
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Allez sur le site ou ouvrez l’application officielle de streaming de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le flux. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Osnabrück - Kaiserslautern : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 11
Stadium at the Bremer Brucke

Le VfL Osnabrück reçoit le 1. FC Kaiserslautern à la Bremer Brücke pour un duel de deuxième division. Les deux équipes affichent des formes très différentes, ce qui devrait marquer la rencontre.

Osnabrück occupe la douzième place du classement et lutte pour ne pas perdre le contact avec le milieu de tableau. L’entraîneur Timo Schultz cherche la régularité, après une série de résultats irréguliers de son équipe.

Kaiserslautern se déplace en tant que quatrième du classement et traverse une excellente période. L’entraîneur Torsten Lieberknecht a fait des Diables rouges de sérieux candidats à la montée.

Les visiteurs venus du Palatinat arrivent en confiance : quatre victoires en cinq matches officiels, pas le moindre but encaissé. Voilà les chiffres qui caractérisent actuellement Kaiserslautern.

La tâche s’annonce difficile pour Osnabrück, mais la Bremer Brücke peut jouer un rôle. Une victoire à domicile améliorerait nettement sa situation au classement.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour savoir où suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Osnabrück et Kaiserslautern ?

Osnabrück aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est inclinée dernièrement 2-0 face au VfL Wolfsburg. Auparavant, un net succès 3-0 contre Greuther Fürth avait brièvement fait naître l’espoir. Au total, Osnabrück a inscrit cinq buts et en a encaissé six sur cette période.

Kaiserslautern affiche une forme remarquable et reste sur quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Le FCK a récemment perdu 3-0 contre le Hertha Berlin, seul coup d’arrêt d’une série par ailleurs solide. Auparavant, Kaiserslautern avait battu Hanovre 96 sur le score de 2-0 en Coupe d’Allemagne, puis s’était imposé 1-0 sur le terrain du 1. FC Nuremberg. Lors des quatre matches précédant la défaite contre le Hertha, le FCK n’avait pas encaissé le moindre but.

OSN

OSN - Forme

DIF
D0-1
DOD
N1-1
ABI
D2-1
GFT
V3-0
WOB
D2-0
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCK

FCK - Forme

HDH
N0-0
BOC
V2-0
FCN
V0-1
H96
V0-2
BSC
D0-3
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Osnabrück - Kaiserslautern : compositions d’équipe

Osnabrueck vs Kaiserslautern Équipes probables

Entraineur

  • T. Schultz

Osnabrück - Kaiserslautern : forme

OSN

OSN - Forme

DIF
D0-1
DOD
N1-1
ABI
D2-1
GFT
V3-0
WOB
D2-0
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCK

FCK - Forme

HDH
N0-0
BOC
V2-0
FCN
V0-1
H96
V0-2
BSC
D0-3
But marqué (encaissé)
5/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
0/5

Osnabrück - Kaiserslautern : bilan des confrontations directes

Face à face

OsnabrueckNulKaiserslautern
1
1
3
Bundesliga 2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
2
FDM
Bundesliga 2
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
FDM
3. Liga
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
FDM
3. Liga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
0
FDM
3. Liga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
3
FDM
7Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Osnabrück - Kaiserslautern : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
V
V
N
V
V
2
NurembergNurembergFCN
106312413+1121
V
D
N
N
V
3
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412514+1119
V
N
V
N
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
D
V
D
V
D
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
N
D
N
N
D
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
N
D
V
D
V
12
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
D
V
D
N
N
13
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
V
D
D
V
N
15
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
17
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
D
V
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google