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Osnabrück - Kaiserslautern : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 7 nov. 2026 - 07:00 Stadium at the Bremer Brucke

Le VfL Osnabrück reçoit le 1. FC Kaiserslautern à la Bremer Brücke pour un duel de deuxième division. Les deux équipes affichent des formes très différentes, ce qui devrait marquer la rencontre.

Osnabrück occupe la douzième place du classement et lutte pour ne pas perdre le contact avec le milieu de tableau. L’entraîneur Timo Schultz cherche la régularité, après une série de résultats irréguliers de son équipe.

Kaiserslautern se déplace en tant que quatrième du classement et traverse une excellente période. L’entraîneur Torsten Lieberknecht a fait des Diables rouges de sérieux candidats à la montée.

Les visiteurs venus du Palatinat arrivent en confiance : quatre victoires en cinq matches officiels, pas le moindre but encaissé. Voilà les chiffres qui caractérisent actuellement Kaiserslautern.

La tâche s’annonce difficile pour Osnabrück, mais la Bremer Brücke peut jouer un rôle. Une victoire à domicile améliorerait nettement sa situation au classement.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour savoir où suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Osnabrück et Kaiserslautern ?

Osnabrück aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est inclinée dernièrement 2-0 face au VfL Wolfsburg. Auparavant, un net succès 3-0 contre Greuther Fürth avait brièvement fait naître l’espoir. Au total, Osnabrück a inscrit cinq buts et en a encaissé six sur cette période.

Kaiserslautern affiche une forme remarquable et reste sur quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Le FCK a récemment perdu 3-0 contre le Hertha Berlin, seul coup d’arrêt d’une série par ailleurs solide. Auparavant, Kaiserslautern avait battu Hanovre 96 sur le score de 2-0 en Coupe d’Allemagne, puis s’était imposé 1-0 sur le terrain du 1. FC Nuremberg. Lors des quatre matches précédant la défaite contre le Hertha, le FCK n’avait pas encaissé le moindre but.

Osnabrück - Kaiserslautern : compositions d’équipe

Osnabrück - Kaiserslautern : forme

Osnabrück - Kaiserslautern : bilan des confrontations directes

Osnabrück - Kaiserslautern : les classements