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Le gardien de l’Allemagne Marc-Andre ter Stegen se dit prêt à rentrer à Amsterdam avec une confiance débordante. Le joueur de l’Ajax a salué le contre-pressing de son équipe après sa victoire éclatante 5-0 contre les Pays-Bas.

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Une victoire marquante à Berlin

L’Allemagne a conclu sa phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA de façon spectaculaire en écrasant les Pays-Bas 5-0 à l’Olympiastadion, s’assurant ainsi la première place du groupe A2. Pour Marc-Andre ter Stegen, gardien de l’Ajax, cette victoire éclatante a envoyé un signal psychologique fort face à un rival historique.

Malgré une soirée relativement tranquille dans les buts grâce à un pressing haut étouffant, Ter Stegen a contribué à préserver sa cage inviolée lors d’un match historique qui a infligé aux Pays-Bas leur plus lourde défaite du siècle.

La force du contre-pressing

Revenant sur la rencontre lors de son entretien avec la presse après le match, Ter Stegen a souligné à quel point le contre-pressing agressif de l’Allemagne avait complètement étouffé la construction du jeu néerlandais et créé des occasions en permanence.

« Nous avons assisté à un match vraiment fantastique aujourd’hui. Nous avons connu beaucoup de moments où nous étions nettement meilleurs. Nous méritions pleinement de gagner sur ce score aujourd’hui », a déclaré Ter Stegen.

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« En première période, je pense que chaque fois que nous perdions le ballon, nous exercions immédiatement un pressing vers l’avant, nous mettions l’adversaire sous pression et, grâce à cela, nous trouvions régulièrement des espaces à exploiter après avoir récupéré le ballon. Naturellement, cela donne toujours le sentiment qu’ils ne peuvent pas ressortir à ce moment-là. »

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Oser retourner à Amsterdam

La trêve internationale terminée, le gardien allemand s’apprête à retrouver une situation particulière en club : il va rentrer aux Pays-Bas, où il évolue actuellement en prêt à l’Ajax, géant de l’Eredivisie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il osait retourner à Amsterdam après avoir infligé une lourde défaite à la sélection nationale, Ter Stegen a répondu avec le sourire : « Je l’espère. Après tout, il n’y a rien de personnel. Cela reste toujours un match particulier pour moi. Nous devons absolument rester humbles et continuer exactement de la même manière. C’est la voie à suivre. Rien ne nous est offert. Nous l’avons encore vu aujourd’hui. Nous avons déployé une énergie immense sur le terrain. Naturellement, je rentre à Amsterdam avec une confiance débordante. »

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Construire un groupe ambitieux pour l’avenir

À l’approche des quarts de finale, alors que la sélection évolue sous la direction de Jurgen Klopp, Ter Stegen a souligné que la soif de réussite du groupe était le moteur de ses succès.

« Lors du dernier rassemblement, qui a été assez long, nous avions deux équipes. Le sélectionneur a pu se faire une idée générale et assez large des joueurs à sa disposition. Au bout du compte, je pense qu’il a choisi pendant ce rassemblement ceux qu’il considérait comme les meilleurs à ce moment-là », a expliqué Ter Stegen.

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« En fin de compte, le football est un sport de performance. En sélection, surtout, nous avons toujours besoin des meilleurs joueurs. Quand on se retrouve avec une équipe volontaire, enthousiaste et qui a faim de succès, il peut en sortir quelque chose de grand. »