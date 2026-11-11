Óscar García veut renoncer à une somme colossale pour pouvoir quitter son employeur

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Óscar García reste au cœur des discussions en Croatie. L’entraîneur espagnol, qui travaillait encore à l’Ajax la saison dernière, intéresse le Dinamo Zagreb, mais son employeur, Pogón, refuse de le laisser partir.

Óscar García est arrivé à l’Ajax l’hiver dernier. Jordi Cruyff l’avait nommé responsable de l’équipe réserve.

À la tête du Jong Ajax, il a obtenu de meilleurs résultats que son prédécesseur. Après quelques semaines, il a été promu auprès de l’équipe première, dont Fred Grim avait été écarté.

García a ensuite qualifié l’Ajax pour les barrages d’accession aux compétitions européennes et a remporté ce mini-tournoi. L’Espagnol a pourtant dû quitter le club d’Amsterdam à la fin de la saison.

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Il a rapidement retrouvé un poste à Pogón, club de milieu de tableau. Celui-ci occupe désormais la quatrième place de l’Ekstraklasa : les résultats de García dépassent donc les attentes, ce qui n’a pas échappé au Dinamo Zagreb.

Le club croate avait déjà tenté de le faire venir de Pologne en octobre, sans succès. Le président de Pogón a ensuite réagi avec fureur en apprenant qu’Óscar García avait même trouvé un accord personnel avec les Croates.

Plusieurs médias polonais et croates révèlent désormais que García voulait même restituer 150 000 euros à Pogón pour pouvoir devenir l’entraîneur du Dinamo Zagreb. Mais le président était trop en colère et a décidé de refuser l’offre.

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Selon TVP Spor, le feuilleton n’est toutefois pas terminé. Le Dinamo Zagreb tentera de nouveau de faire venir García de Pologne cet hiver.