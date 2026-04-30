Óscar García suscite l’intérêt : « Un club néerlandais s’enquiert auprès de l’Ajax »

Selon le journaliste Matteo Moretto de Marca, qui s’est exprimé jeudi sur X, Óscar García suscite un vif intérêt. En fin de saison, l’Ajax entamera des discussions avec le technicien espagnol de 53 ans.

Selon lui, l’avenir de García dépendra largement des résultats des trois dernières journées de Eredivisie et d’une éventuelle qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions.

En mai, le directeur technique Jordi Cruijff doit s’entretenir avec García. Sur le plan contractuel, il est engagé comme entraîneur principal du Jong Ajax jusqu’en milieu d’année 2027.

Depuis sa promotion à la tête de l’équipe première, aucun communiqué n’a précisé son rôle pour la saison prochaine ; il faut donc attendre de nouvelles informations.

Selon Moretto, García dispose de plusieurs options : « Des clubs néerlandais, français et espagnols s’intéressent à lui et ont déjà sollicité des informations auprès de l’Ajax. »

Pour l’instant, le journaliste espagnol, pourtant spécialiste des transferts et proche collaborateur de Fabrizio Romano, ne dévoile aucun nom précis.

Samedi, en tant qu’entraîneur par intérim, García affrontera d’ailleurs un défi de taille : le champion en titre PSV sera l’invité du Johan Cruijff ArenA.