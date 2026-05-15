Óscar García stupéfie un journaliste d'ESPN : « L'Ajax sera champion la saison prochaine »

Cristian Willaert s’est dit surpris par les déclarations d’Óscar García lors de son interview accordée à ESPN. L’entraîneur par intérim de l’Ajax y a affiché une confiance remarquable dans l’avenir du club amstellodamois, allant jusqu’à prédire un titre de champion pour la saison prochaine.

L’Espagnol avoue être tombé sous le charme du club et prendre plaisir à collaborer avec son staff. « C’est un grand club fantastique. Je l’ai déjà dit, et j’y crois vraiment : l’Ajax sera champion la saison prochaine. »

Willaert, sceptique, demande alors confirmation ; l’entraîneur répète sa prédiction. « Mais avec vous comme entraîneur ? Est-ce vraiment possible ? », insiste Willaert.

« Avec moi ou un autre entraîneur, je suis certain que l'Ajax sera champion la saison prochaine », martèle García. « Comment pouvez-vous en être si sûr, alors que vous comptez, je ne sais pas, cinq cents points de retard sur le PSV ? Ils ont un effectif formidable et un entraîneur formidable », rétorque le journaliste d'ESPN, perplexe.

L’entraîneur espagnol rappelle que, après l’été, le compteur sera remis à zéro. Willaert s’interroge alors sur la manière dont l’Ajax, doté de moyens financiers limités, parviendra à constituer un effectif capable de retrouver le trône national.

« Cette question ne relève pas de ma compétence », rétorque García en renvoyant vers le directeur technique Jordi Cruijff. « Mais j’y crois dur comme fer. La clé ? Gagner plus de matchs que les autres. Avec de bonnes performances, le titre est à portée de main. »

Willaert n'est pas satisfait de la réponse de García et veut savoir comment il compte amener l'équipe à faire mieux que la saison dernière. Le joueur de l'Ajax cherche ses mots, puis explique qu'il faut travailler dur. « Je crois au travail acharné et Cruijff a ses plans. Je suis sûr que ça va marcher. »