Óscar García sous le feu des critiques à l’Ajax : « Un entraîneur sérieux, mais qu’est-ce que ça veut dire ? »

Óscar García a essuyé de vives critiques à l'occasion du dernier match de championnat de l'Ajax contre le sc Heerenveen. Bram van Polen, analyste chez ESPN, accuse l'entraîneur espagnol d'avoir « sacrifié » son équipe.

« Ce n’était pas mon groupe », avait-il affirmé après la défaite 1-2 contre le FC Utrecht la semaine dernière. « Je suis arrivé ici en tant que troisième entraîneur. Mon travail consiste à tirer le meilleur parti de ce groupe. S’ils jouent ici, c’est qu’il y a quelqu’un qui les a jugés assez bons pour l’Ajax. »

L’Algemeen Dagblad avait déjà qualifié ces propos de « maladroits », mais Van Polen enfonce le clou dans De Eretribune. « Je trouve qu’il a jeté le groupe sous le bus », juge l’ancien joueur du PEC Zwolle.

« Si j’étais capitaine, je lui dirais : “Coach, qu’est-ce que ça veut dire ?” », s’emporte-t-il. « Un entraîneur doit protéger son groupe et garder ces choses-là en interne. »

Ronald Waterreus comprend toutefois le point de vue de l’Espagnol. « Ce n’est pas la chose la plus intelligente à dire, mais en réalité, il a tout simplement raison. Cela ressemble à un entraîneur qui sait qu’il ne travaillera plus avec ces joueurs l’année prochaine. Mais bon, si j’étais le capitaine, j’aurais bien pris un café avec l’entraîneur. »

Waterreus note toutefois le revirement de García : « Quand il est arrivé, il disait que l’Ajax était trop bas au classement vu la qualité du groupe. Maintenant qu’il ne parvient pas à débloquer la situation, ce serait la faute des joueurs. En tant que joueur expérimenté, j’irais le voir pour lui demander : “Mon ami, qu’est-ce qui se passe ?” »

Karim El Ahmadi anticipe un mercato estival mouvementé pour Jordi Cruijff : « C’est le signe qu’il va se passer beaucoup de choses à l’Ajax. »