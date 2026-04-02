Óscar García ne fait preuve d'aucune pitié envers l'Ajax : « Il doit prouver qu'il est meilleur »

Óscar García s'est exprimé jeudi après-midi, lors de la conférence de presse de l'Ajax, sur le rôle actuel d'Oscar Gloukh. L'entraîneur espagnol reconnaît que le joueur, recruté pour plusieurs millions d'euros, souhaite jouer plus souvent.

García, nommé en mars, s'entretient régulièrement avec Gloukh. « Il aimerait jouer à gauche ou derrière l'attaquant dans un système en 4-2-3-1. Gloukh est un joueur de talent et il peut évoluer à différents postes. »

Selon García, le fait que Gloukh ne joue pas toujours est principalement de sa faute. « Un joueur doit montrer qu’il est meilleur que les autres. Pas seulement à moi, mais c’était aussi le cas avec les entraîneurs précédents. Il faut s’améliorer et travailler dur pour changer la situation. »

García considère toujours Gloukh comme un bon joueur. « C’est un joueur dangereux près du but, mais le football, c’est plus que ça. »

Le fait que Gloukh ait coûté près de 15 millions d’euros aux Amstellodamois n’a aucune incidence sur sa politique de sélection. « Pour moi, c’est simplement un joueur de l’effectif. Si nous voulons l’utiliser, il doit être prêt et faire ses preuves. »

Gloukh, âgé de 22 ans, a disputé jusqu’à présent 33 matchs sous les couleurs de l’Ajax. Il a inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives.

Gloukh affiche donc d’excellents chiffres. Pourtant, la question se pose de plus en plus de savoir s’il jouera encore à l’Ajax la saison prochaine.