Comment regarder Osasuna contre l’Athletic Bilbao avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Osasuna reçoit l’Athletic Bilbao à l’Estadio El Sadar, à Pampelune, pour un match de Liga qui revêt une réelle importance pour les deux équipes en ce début novembre.

Quinzième au classement, Osasuna a un besoin urgent de points. L’équipe de Jagoba Arrasate a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat, notamment contre Séville (2-0) et le Deportivo de A Coruña (2-1) lors de sa dernière sortie. Ses fragilités défensives sont récurrentes et Osasuna devra se montrer plus solide derrière pour éviter de se retrouver en difficulté.

L’Athletic Bilbao arrive dans une bien meilleure dynamique. L’équipe d’Edin Terzic est septième de Liga et a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat en championnat est une victoire 2-1 contre la Real Sociedad. Elle a par ailleurs enchaîné une large victoire 4-0 contre Getafe et un succès écrasant face à AE Prat en Coupe du Roi.

Nico Williams reste le moteur créatif de l’attaque de l’Athletic. L’ailier s’est récemment engagé sur le long terme avec le club et joue un rôle central dans tout ce que l’équipe de Terzic produit offensivement.

Ante Budimir mène l’attaque d’Osasuna et sera au cœur du danger offensif de son équipe. L’attaquant croate apporte une présence physique à l’avant à l’équipe d’Arrasate, et El Sadar s’est révélé être un déplacement difficile pour les visiteurs cette saison.

Les confrontations entre les deux équipes sont serrées. L’Athletic s’est imposé 1-0 lors de leur dernier match officiel, en avril 2026, mais la victoire d’Osasuna contre son adversaire en Coupe du Roi en janvier 2025 montre que l’équipe à domicile est toujours capable de lui poser des problèmes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Osasuna contre l’Athletic Bilbao en direct.

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