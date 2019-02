Orléans bientôt club partenaire du PSG ?

Orléans discute actuellement avec le PSG pour s'associer dans un partenariat qui permettrait au club de la capitale d'y envoyer des joueurs en prêt.

Eliminé par le PSG en 8e de finale de la Coupe de la Ligue en décembre dernier (1-2), Orléans pourrait devenir club partenaire des Rouge et Bleu. C'est en tout cas ce que révèle le président du club, Philippe Boutron, dans une interview accordée à France Football.

"On a longuement discuté avec Luis Fernandez [directeur du centre de formation du PSG écarté il y a quelques mois]",explique-t-il. "Ça nous intéresse beaucoup, eux aussi. Les deux clubs seraient gagnants. Le PSG pourrait tester et suivre ses jeunes joueurs en Ligue 2 dans un club très proche géographiquement. Et l'USO pourrait améliorer son effectif avec le prêt de joueurs de qualité. On verra comment ça évolue."

Un projet qui nécessitera forcément qu'Orléans se maintienne en Ligue 2 pour être mené à bien. Orléans occupe actuellement la 8e place de Ligue 2 avec 37 points en 26 journées.

Lors de la rencontre entre les deux équipes - qui pourraient se retrouver en Coupe de France si les Orléanais se qualifient ce mercredi soir à Rennes - en Coupe de la Ligue, c'est d'ailleurs un jeune joueur formé au PSG qui avait donné la victoire à son équipe. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Moussa Diaby avait ainsi inscrit le deuxième but parisien à l'issue d'un rush en solitaire.

"On ne s'attendait pas à souffrir autant mais on savait que c'était possible. On fait une erreur, on prend un but et après cela c'est compliqué", avait déclaré ce soir-là l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, reconnaissant la qualité de son adversaire du soir. Même son de cloche pour Thiago Silva : "En face, ils [Orléans] ont bien joué, surtout la première mi-temps puis la deuxième ils ont marqué ce but qui a créé la folie."

S'il permettrait en effet à Orléans d'accueillir de jeunes joueurs en devenir, ce partenariat pourrait avant tout être un bon moyen pour le PSG de faire progresser ses jeunes joueurs issus du centre de formation, en limitant les risques de les voir quitter la capitale à la première occasion. Jean-Kévin Augustin, Kingsley Coman ou encore plus récemment Yacine Adli et Antoine Bernede se sont envolés vers d'autres cieux avant d'avoir eu l'occasion de faire leurs preuves dans la capitale.

