Comment regarder Orlando City - FC Cincinnati avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous chez le diffuseur officiel. Consultez le site Web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/16 19 nov. 2026 - 19:30 Inter&Co Stadium

Orlando City reçoit le FC Cincinnati à l’Inter&Co Stadium pour un match de playoffs de MLS à fort enjeu pour ces deux équipes de la Conférence Est.

Orlando a décroché la huitième place à l’Est et sa qualification pour les playoffs au terme d’une saison régulière qui l’a transformé. Antoine Griezmann a largement contribué à cette transformation. Désigné recrue de l’année 2026 en MLS après avoir inscrit 14 buts et délivré huit passes décisives en seulement 15 matches, il est devenu le deuxième joueur le plus rapide de l’histoire du championnat à atteindre 20 contributions directes à des buts.

L’attaquant français a été directement impliqué dans près d’un tiers des 63 buts inscrits par Orlando en saison régulière. L’équipe de Martin Perelman aura besoin d’un rendement similaire pour se qualifier.

Le FC Cincinnati arrive à la neuvième place, avec Pat Noonan à sa tête. Cincinnati a montré sa capacité à obtenir des résultats à l’extérieur, avec trois victoires lors de ses cinq derniers déplacements, mais aborde cette rencontre après une défaite 2-0 face à Nashville SC.

La forme récente d’Orlando est contrastée. Une lourde défaite 4-0 contre Charlotte FC figure à son bilan, même si l’équipe a réagi en battant New England Revolution 1-0 lors de sa dernière sortie.

Les confrontations directes entre les deux clubs ajoutent encore de l’intérêt à cette affiche. Leur dernier duel à l’Inter&Co Stadium s’est terminé sur un score de 1-1, mais Cincinnati avait écrasé Orlando 6-2 plus tôt lors de la saison régulière 2026. L’équipe de Perelman voudra prendre sa revanche.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre en direct.

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