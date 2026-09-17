Orkun Kökçü, Václav Cerný et Ernest Poku brillent lors de la soirée de fête de Besiktas contre l’Olympique de Marseille

Besiktas a parfaitement lancé sa phase de championnat de Ligue Europa jeudi. Les Aigles noirs se sont imposés 4-1 face à l’Olympique de Marseille, notamment grâce à un but de Václav Cerný, deux passes décisives d’Orkun Kökçü et le premier but d’Ernest Poku sous les couleurs turques. Outre Cerný et Poku, Ilhan Fakiliet Michael Murillo ont également trouvé le chemin des filets pour Besiktas.

Besiktas, où les anciens de l’Eredivisie Cerný et Kökçü étaient titulaires, a ouvert le score après un petit quart d’heure. Fakili a joué un une-deux avec Junior Olaitan, a reçu le ballon parfaitement dosé du Béninois et a conclu derrière le gardien Jeffrey de Lange : 1-0.

À la demi-heure de jeu, le jeune suivant a lui aussi trouvé la faille. La défense de Besiktas jouait haut et était en plus désorganisée, si bien que la passe en profondeur d’Himad Abdelli a immédiatement offert une situation de un contre un. Keyliane Abdallah (20 ans) est resté calme et a trouvé le chemin des filets : 1-1.

Besiktas a été l’équipe la plus dangereuse en première période et aurait pu reprendre l’avantage juste avant la pause par l’intermédiaire de Kökçü, qui a reçu le ballon sur un plateau de la part de Dusan Vlahovic. Le natif de Haarlem a buté de près sur le pied de son compatriote de province d’Amstelveen, De Lange.

Besiktas comme Marseille ont mal commencé la seconde période, mais les Turcs, efficaces, ont tout de même frappé fort. Kökçü a mis le ballon sur Cerný, qui a repiqué dans l’axe avant de laisser De Lange sans réaction avec une frappe entrée après avoir touché l’intérieur du poteau : 2-1.

Besiktas a pris confiance à partir de ce moment-là et a infligé peu après un nouveau coup aux Français, avec encore un Kökçü très précieux. L’ancien capitaine de Feyenoord a déposé un corner sur la tête de l’ex-joueur marseillais Murillo, dont la tête a fini au fond : 3-1.

À dix minutes de la fin, Besiktas a définitivement scellé le sort de la rencontre. La passe tranchante d’Olaitan n’est pas arrivée jusqu’à Vlahovic, mais le très rapide Poku a bien suivi et lui aussi a laissé De Lange sans réaction : 4-1.



