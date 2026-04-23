Orkun Kökçü a offert à Besiktas une victoire éclatante en Coupe grâce à un splendide coup de tête

Jeudi, Besiktas s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Turquie en dominant Alanyaspor 3-0. L’ancien capitaine de Feyenoord, Orkun Kökçü, a clôturé la marque d’une frappe à cinq minutes du terme. Au tour suivant, les Noir et Blanc défieront Konyaspor, auteur d’une surprenante victoire 1-0 en prolongation contre Fenerbahçe.

Il a fallu un peu plus d’un quart d’heure à Besiktas pour ouvrir le score : après une action fluide lancée dans l’axe, Michael Murillo a centré, Oh Hyeon-gyu a dévié, et El Bilal Touré a conclu (1-0).

Le score est resté inchangé pendant près d’une heure, laissant à Alanyaspor, douzième de Süper Lig, l’espoir d’une prolongation.

L’égalisation n’est toutefois jamais venue et, à la 83^e minute, Oh a profité d’une erreur d’organisation adverse pour tuer le match d’une frappe précise : 2-0.

Le troisième but est ensuite une combinaison digne de l’Eredivisie : centre parfait de Milot Rashica (ex-Vitesse) et tête plongeante imparable de Kökçü, qui scelle le score (3-0).