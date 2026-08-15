Entre autres, le FC Bayern cherchait un remplaçant pour l’avant-centre Harry Kane, disait-on longuement durant cet été. Avec Ismael Saibari est arrivé un joueur offensif polyvalent, qui peut notamment évoluer tout devant, mais qui se voit de préférence en numéro 10.

Selon les informations en circulation, il n’y aura plus d’autre recrue à la Säbener Straße d’ici à la fin de la période des transferts début septembre, un remplaçant classique de Kane n’est donc pas prévu. Mais compte tenu de la profondeur de l’effectif en attaque, il n’en a pas besoin non plus, comme l’a montré le test contre Leipzig samedi.

En l’absence de Kane, revenu seulement récemment de ses vacances post-Mondial, l’entraîneur Vincent Kompany a surpris en alignant le pur produit du club Arijon Ibrahimovic en numéro 9. Le joueur de 20 ans, plutôt ailier gauche ou numéro 10 de nature, est revenu à Munich après un prêt tout à fait réussi à titre personnel au 1. FC Heidenheim et fait désormais pleinement partie des plans de l’équipe première du FCB. Début juillet, le Bayern avait prolongé le contrat d’Ibrahimovic, et Kompany aurait expressément œuvré pour son maintien.

L’international allemand Espoirs devra certes se contenter d’un rôle secondaire au vu de la forte concurrence, mais il aurait néanmoins obtenu la promesse de disposer d’un temps de jeu régulier. Et il pourrait manifestement en obtenir non seulement dans son rôle supposé principal d’alternative à Luis Diaz sur l’aile gauche ou comme numéro 10, mais aussi dans l’axe de l’attaque.

FC Bayern : Arijon Ibrahimovic peut aussi faire office de remplaçant pour Harry Kane

C’est là qu’il a fait le travail correctement face à Leipzig. Certes, il a eu une ou deux actions malheureuses, mais il a aussi montré de belles choses par moments. Par exemple à la 18e minute, lorsqu’il a bien conservé le ballon avant de le remettre à Tom Bischof, qui a ensuite servi Diaz en profondeur. Une potentielle grosse occasion, mais le Colombien a été gêné de manière décisive juste avant de conclure.

Après la pause fraîcheur au milieu de la première période, Diaz a brièvement occupé le rôle de faux numéro 9 et Ibrahimovic est passé à gauche. Mais quelques minutes plus tard, ils sont revenus à leur disposition initiale ; au pressing, Ibrahimovic et Bischof, aligné comme numéro 10, formaient une double pointe et harcelaient intensément ensemble les défenseurs de Leipzig.

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Après une phase d’observation, également marquée par les rides d’inquiétude provoquées par la sortie précoce de Konrad Laimer sur blessure, le Bayern avait pris les devants dans une Allianz Arena parfaitement remplie à la 13e minute grâce à Diaz. Élément décisif dans l’action : le talent offensif Tim Binder.

Tim Binder distille un parfum de vibes à la Lennart Karl lors de la victoire du Bayern en match amical

Le joueur de 19 ans, l’un des gagnants de la préparation et déjà prometteur lors de la victoire 2-1 en amical contre Aston Villa à Hong Kong, a été titularisé sur le côté droit. Binder a dégagé de l’insouciance et de la confiance, cherchant sans cesse le un-contre-un avec audace, tout en posant par moments des problèmes à l’international David Raum.

Ce fut encore le cas juste avant l’ouverture du score, lorsqu’il a dribblé résolument vers Raum, repiqué dans l’axe et, au lieu de frapper, cherché la ligne de passe vers Diaz de l’autre côté de la surface. Certes, le ballon de Binder n’est pas arrivé, mais Ridle Baku a touché un coéquipier de Leipzig en voulant dégager, et le cuir a ainsi atterri de manière assez curieuse dans les pieds de Diaz. Le joueur de 29 ans, débordant d’envie de jouer pendant les 45 premières minutes, a accepté le cadeau avec sang-froid et a enroulé le ballon dans le coin, hors de portée du gardien.

Binder, de son côté, a séduit par des gestes fins, a montré sa qualité de dribble et a superbement mystifié Max Finkgräfe, entré à la place de Raum, après une heure de jeu. « Une petite copie de Karl », a déclaré l’ancien joueur du Bayern Stefan Effenberg, consultant sur MagentaTV, au sujet du jeune du FCB, arrivé au centre de formation du Rekordmeister à l’âge de 12 ans en provenance du FC Augsbourg.

Il a offert des vibes à la Lennart Karl non seulement par son style de jeu, mais aussi par sa prestation convaincante. Un soupçon de ce que Karl, désormais devenu international, avait montré lors du Telekom Cup 2025 pour annoncer sur une plus grande scène sa forte saison. Il y a un peu plus d’un an, Karl avait marqué de belle manière en joker lors du 4-0 en amical contre Tottenham Hotspur, faisant chavirer l’Allianz Arena pour la première fois.

Binder n’a certes pas réussi quelque chose d’aussi spectaculaire, mais contre Leipzig, le jeune international allemand a de nouveau laissé entrevoir qu’il avait bel et bien les qualités pour faire des différences. En revanche, on ne sait visiblement pas s’il voit son avenir au FCB. Selon FCBinside, Binder suscite l’intérêt de deux autres clubs de Bundesliga, mais aussi en Ligue 1 et en Serie A. Un prêt est envisageable, mais en raison de sa situation contractuelle défavorable (son contrat actuel expire en 2027), une vente définitive serait même évoquée.

Le talent du Bayern Maycon Cardozo fait aussi des misères à Leipzig

Ce qui plaide pour un maintien de Binder à Munich, c’est que Kompany l’apprécie beaucoup ; après le 2-1 contre Aston Villa, le Belge avait salué chez le pur produit du club une « performance impressionnante ». Kompany est en effet très soucieux d’intégrer au mieux les talents issus de son propre campus au plus haut niveau, et il a remplacé Binder pour les 20 dernières minutes par le tourbillon de 17 ans Maycon Cardozo. Il a en outre lancé un autre espoir du centre, Wisdom Mike (également 17 ans).

Cardozo comme Mike ont tous deux encore apporté des preuves de leur potentiel sur la pelouse. Cardozo avec son dribble exceptionnel à un quart d’heure de la fin, lorsqu’il a superbement éliminé deux joueurs de Leipzig avant de voir Vandevoordt détourner sa frappe au premier poteau. Mike avec une belle action individuelle conclue par une frappe trop enlevée des quelque 20 mètres.

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Qu’a-t-on encore remarqué sinon ? Après une première période très dominatrice du Bayern, Leipzig est revenu fort des vestiaires et a égalisé de manière méritée à la 52e minute par Brajan Gruda. Ensuite, le FCB s’est ressaisi et a rapidement repris l’avantage. Sur une passe de rêve d’Aleksandar Pavlovic, la recrue Nathaniel Brown a conclu avec sang-froid - même depuis une position semblant entachée de hors-jeu - en glissant le ballon entre les jambes du gardien de Leipzig Maarten Vandevoordt pour le 2-1. Brown a marqué pour la première fois à l’Allianz Arena, et pour la première fois les supporters du FCB ont célébré dans leur salon un but du nouveau latéral gauche.

Le FC Bayern doit digérer une grosse frayeur autour de Jamal Musiala

Coup dur pour le Bayern : au milieu de la seconde période, un autre joueur a dû quitter le terrain diminué, en l’occurrence le défenseur central Min-jae Kim, qui souffrait apparemment de problèmes musculaires. Hiroki Ito est entré à sa place à la 69e minute, au moment même où la recrue à 50 millions Ismael Saibari faisait ses débuts sous le maillot du FCB. Le Marocain s’est d’abord fait remarquer négativement avec une intervention assez rude sur Ezechiel Banzuzi. Peu après, il s’est aussi retrouvé sous les projecteurs sur le plan footballistique, lorsqu’à la suite d’un joli dribble, il a offert à Jamal Musiala le troisième but munichois pour le score final de 3-1.

Musiala aussi était entré pour la fin de match, mais il a été au centre d’une énorme frayeur juste après son but : soudain, l’international allemand s’est retrouvé au sol, coéquipiers et adversaires faisant de grands gestes pour appeler en urgence le médecin. Heureusement, Musiala a pu se relever relativement vite, mais il semblait encore sonné en quittant le terrain. On ne savait d’abord pas précisément ce qu’il avait. Le capitaine Manuel Neuer n’en savait pas davantage non plus immédiatement après le coup de sifflet final : « On verra ce que c’était. Mais bien sûr, on croise les doigts », a-t-il déclaré sur MagentaTV au sujet de Musiala.

Avant que les choses sérieuses ne commencent pour le Bayern samedi prochain en Supercoupe contre le Borussia Dortmund, un autre match amical figure encore au programme. Mardi, le champion se déplace chez le club de deuxième division Heidenheim.