Opta prédit les chances en Ligue des champions : Arsenal grand favori, message douloureux pour Feyenoord

Mardi soir, la nouvelle saison de la Ligue des champions débutera officiellement avec la 1re journée de la phase de championnat. En amont, l’agence de données Opta a calculé quel club est le favori pour remporter la coupe aux grandes oreilles cette saison. Et il s’agit d’Arsenal, avec une probabilité de victoire de 20,9 %.

Arsenal est suivi par le Bayern Munich (18,9 %), Manchester City (12,0 %) et le FC Barcelone (8,7 %). Le Paris Saint-Germain, qui a remporté la Ligue des champions la saison dernière, est le cinquième favori, avec 6,3 % de chances de victoire.

Le PSV doit se contenter de la seizième place : les chances de voir le club d’Eindhoven remporter le trophée sont estimées à 0,8 %. Pour le Feyenoord, 32e du classement, les prévisions sont encore moins favorables : 0,03 %.

Seules quatre équipes semblent avoir moins de chances que le Feyenoord. Il s’agit du LASK Linz (0,02 %), du Sabah FC (0,02 %), du Chakhtar Donetsk (0,00 %) et du Slovan Bratislava (0,00 %).

Mardi soir, la 1re journée de la Ligue des champions débutera. Au programme notamment : Real Madrid - Inter, FC Porto - Manchester City et Borussia Dortmund - Villarreal.

La saison dernière, le superordinateur d’Opta avait encore prédit que Liverpool remporterait la Ligue des champions. Le club anglais avait toutefois été éliminé en quarts de finale par le Paris Saint-Germain.

Le PSG, qui a finalement remporté la compétition, occupait la troisième place des prévisions avant le début de la saison dernière. Le deuxième favori pour la victoire finale était alors Arsenal, qui a finalement perdu la finale.