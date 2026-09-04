Avant même le coup d'envoi de la nouvelle saison de la Ligue des champions, les pronostics ont commencé à s'enflammer, après que le superordinateur de la société « Opta » a dévoilé l'identité de l'équipe la plus proche du sacre, dans une liste qui réserve une grande surprise concernant le tenant du titre.

Selon les prévisions d'« Opta », qui s'appuient sur 10 000 simulations des compétitions de la saison 2026-2027, Arsenal domine la liste des favoris avec un taux de 21,2 %, devançant de peu le Bayern Munich et ses 19,9 %, tandis que Manchester City arrive en troisième position avec 12 %.

Ce statut de favori accordé à Arsenal intervient après une saison européenne exceptionnelle, l'équipe ayant atteint la finale de la précédente édition avant de s'incliner face au Paris Saint-Germain aux tirs au but. Mais les performances de la troupe de l'entraîneur Mikel Arteta en ont fait le principal candidat dans les calculs du superordinateur pour la nouvelle saison.

Le tenant du titre hors de la lutte pour la première place

La plus grande surprise réside dans le classement du Paris Saint-Germain, tenant du titre de la Ligue des champions, seulement à la quatrième place, le modèle statistique ne lui accordant qu'une chance de 7,7 % de conserver son titre et de remporter la compétition pour la troisième fois consécutive.

Le club français rêve d'entrer dans l'histoire de la compétition, en cherchant à réaliser un triplé consécutif, mais les chiffres d'« Opta » ne lui confèrent pas un grand avantage sur ses concurrents, malgré ses sacres lors des deux dernières éditions.

Quant au Barça, il figure à la cinquième place avec un taux de 7 %, devançant son rival traditionnel, le Real Madrid, qui se classe sixième avec 5,1 %, soit le même taux que celui obtenu par Liverpool.

La tâche du Barça s'annonce difficile dès le départ, compte tenu des confrontations qui l'attendent face à plusieurs grands du continent, tandis que le Real Madrid aborde la compétition avec l'ambition de retrouver son statut européen, malgré son recul dans les prévisions du superordinateur.