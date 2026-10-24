Les statistiques accordent un net avantage au Barça avant le Clasico face au Real Madrid, mais l'histoire des dernières confrontations entre les deux rivaux recèle un paradoxe qui confirme que les pronostics ne garantissent rien lorsqu'il s'agit de l'une des rencontres les plus palpitantes au monde.

Le Barça accueille son rival madrilène au stade « Spotify Camp Nou », demain dimanche, dans le choc de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Selon l'indice de probabilité de victoire publié par le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, les chances de victoire du Barça s'élèvent à 54,4 %, contre seulement 26,1 % pour le Real Madrid, le pourcentage restant correspondant à la probabilité d'un match nul.

Les prévisions d'« Opta » semblent logiques au vu de la supériorité du Barça en matière d'écart de points et de buts marqués lors des neuf premières journées de la Liga.

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Le club catalan domine le classement avec un parcours sans faute (27 points), contre 21 points pour le camp madrilène, qui occupe la troisième place.

Le Barça possède la meilleure attaque de la compétition avec 39 buts, tandis que le Real Madrid arrive en deuxième position avec un écart de 16 buts, chacune des deux équipes ayant encaissé 9 buts.

Malgré la supériorité du club catalan dans les calculs de pronostics, les chiffres historiques donnent à l'équipe la moins favorite une raison d'espérer : les onze dernières confrontations entre les deux équipes en championnat d'Espagne depuis 2021 ont vu quatre matches remportés par l'équipe dont les probabilités de victoire étaient les plus faibles avant la rencontre, soit deux victoires pour chaque équipe.

Ce paradoxe révèle que l'avantage du Barça sur le papier ne signifie pas que la confrontation est jouée d'avance, de même que le recul des chances du Real Madrid dans les calculs d'Opta n'exclut pas sa capacité à déjouer les pronostics.