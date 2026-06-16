« Opération Nostalgia » devient « ON Sport » : Caffeina renforce son rôle au sein du groupe et accueille Max Tonetto en tant que nouvel associé

Operazione Nostalgia devient ON Sport, avec une nouvelle structure actionnariale marquée par l’arrivée de T Max, dirigée par Max Tonetto, et le départ d’autres actionnaires minoritaires. Max Tonetto rejoint ainsi Andrea Bini et Caffeina, entré au capital en 2019.





« Ce nouvel ensemble et cette nouvelle structure sont l’aboutissement d’un processus de réorganisation que j’ai engagé dès janvier 2024 avec ma nomination au poste d’administrateur unique d’Operazione Nostalgia. Grâce au soutien et à la disponibilité de tous les anciens associés, qui sont restés en fonction jusqu’à la fin de l’année 2023, j’ai pu me concentrer sur le renforcement du rôle d’ON dans la création de liens authentiques et d’émotions réelles. L’arrivée de Max Tonetto et la confiance renouvelée de Caffeina nous donnent l’énergie nécessaire pour développer ON en Italie et à l’international, grâce à de nombreux projets mûris de longue date », déclare Andrea Bini, fondateur et PDG d’ON Sport.





Parmi les succès les plus récents, on retiendra les rassemblements ON de Parme, organisés avec la Ligue de Serie A, ainsi que ceux de Vicence et de Reggio de Calabre, qui ont accueilli Gianni Infantino sous le parrainage de la FIFA.





Autre innovation majeure : le premier rassemblement en salle organisé à Rome le 28 mars dernier. Sur la scène du Palazzo dello Sport, les sélections italienne, européenne et du Reste du Monde ont investi la pelouse ; trois équipes se sont affrontées dans un tournoi triangulaire réunissant plus de 25 légendes du football, menées respectivement par Francesco Totti, Javier Zanetti et Zvonimir Boban, devant plus de 10 000 spectateurs et un guichet fermé record pour la salle. Cet événement marque la première étape stratégique de la nouvelle organisation, déjà mobilisée pour entamer un parcours international et exporter ce format là où la passion pour le football des années 1990 et du début des années 2000 reste vive, sans frontières.





Les quatre divisions d’ON Sport

ON Sport est une holding organisée en quatre pôles d’activité aux missions complémentaires.





ON Media, qui pilote la communication avec la communauté via les réseaux sociaux, va déployer un nouveau site web, une application mobile et un podcast.

ON Events conçoit les rassemblements qui ont déjà réuni plus de 140 000 spectateurs dans sept villes italiennes, et culmineront avec la première édition en salle au Palazzo dello Sport de Rome en mars 2026.

ON Football Club est une équipe qui s’engagera bientôt en championnat amateur, avec un modèle participatif impliquant directement les supporters, et qui prendra son envol en juillet 2027.

ON Legends gère des talents et des légendes du sport dans le cadre d’activités d’activation et de co-marketing avec les marques.

L’apport de Caffeina, agence créative fondée en 2012 et forte de plus de 230 professionnels à Parme, Milan et Rome, renforce le groupe en stratégie, design et communication intégrée, offrant aux marques partenaires des expériences uniques.





« ON est, sans doute, le club italien qui rassemble le plus grand nombre de supporters après la Nazionale. Depuis sa création, ON s’attache à défendre et à cultiver l’amour des valeurs du sport et du football. Le public le reconnaît et nous soutient par sa présence et sa passion chaque fois qu’ON crée de la valeur. Une valeur que l’on doit à Andrea Bini et à la vision qu’il a su incarner au fil des ans. Aujourd’hui, ON est un partenaire fiable pour des marques telles que Lego, Adidas, Frecciarossa et Roadhouse, afin de susciter des émotions durables et de tisser des liens avec les millions d’Italiens qui nous suivent. Il convient donc de saluer non seulement Andrea, mais aussi l’équipe qui a développé ON au cours des 12 derniers mois : Nives Aurino, Gianfranco Pastore, Veronica Bon et Nicole Tonetto, qui mènent un groupe capable de réaliser des exploits extraordinaires », commente Tiziano Tassi, fondateur et associé gérant de Caffeina, partenaire d’ON Sport.





Max Tonetto, qui totalise plus de 500 matchs en Serie A et en Ligue des champions, met son expérience sportive et son sens des affaires au service du projet depuis ses débuts.





«Je crois fermement aux valeurs du sport et je considère comme extraordinaire le sentiment populaire que le football est capable de susciter. C’est pourquoi j’ai été fasciné par le projet Operazione Nostalgia et j’ai cherché, dès le début, à y apporter ma contribution. Le lien avec Andrea naît de cette connexion naturelle, de la volonté de créer une entreprise en misant sur des valeurs émotionnelles plutôt que purement économiques. Ce succès confirme que la voie choisie est la bonne, même si l’aventure, lancée il y a plus de dix ans, ne fait que commencer. Cette vision a permis d’élargir la communauté de supporters et de renforcer l’équipe opérationnelle, qui, ces dernières années, a contribué à des résultats remarqués tant en Italie qu’à l’étranger. «Une équipe de professionnels capables de faire coexister émotions et affaires, en élargissant le champ d’action à un projet encore plus ambitieux. C’est dans cette optique que s’inscrit le développement d’ON Sport», explique Max Tonetto, fondateur de T Max et partenaire d’ON Sport.





Parmi les marques ayant déjà fait confiance à ON Sport, on compte Lego, Adidas, Frecciarossa, Roadhouse, Dole, SumUp, Ceres, eToro, Colussi, Borotalco, Esselunga et Fútbol Emotion.