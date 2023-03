Son onze de départ, le duo Konaté-Upamecano, Kolo Muani : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps avant Irlande – France

Avant Irlande-France, Didier Deschamps s'es exprimé sur les performances plusieurs joueurs après le match contre les Pays-Bas.

Vendredi, l'équipe de France a débuté les éliminatoires de l'Euro 2024 par une victoire 4-0 contre les Pays-Bas.

Lundi, les Bleus affronteront l'Irlande, à Dublin, lors de la deuxième journée des qualifications. A la veille de ce match, Didier Deschamps a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse et voici ce qu'il faut en retenir.

Sur les enjeux et les titulaires face à l'Irlande

"L'objectif est le même. Le contexte et l'équipe sont différents, le système aussi. Mais l'objectif est le même. Je suis encore dans la réflexion car il y a peu de temps entre les deux matches. Aujourd'hui, il y aura une séance légère. Il faut savoir si tout le monde a récupéré, même si l'ensemble du groupe devrait participer à l'entraînement ce soir."

Sur la charnière centrale Konaté-Upamecano

"Ils ont joué pas mal de matchs ensemble, au fil du temps il y a toujours de l'amélioration possible. Ce sont des jeunes qui sont au plus haut niveau avec leur club. Ils étaient là à la Coupe du monde, même si Dayot a plus joué que Konaté. Il y a beaucoup de qualités et ça demande confirmation avant de les comparer à d'autres charnières. Il faut maintenir ce niveau de performance dans le temps."

Sur Kolo Muani

"S'ils peuvent tous marquer, c'est mieux. Il aurait mérité de marquer vendredi mais il a fait beaucoup de très bonnes choses. C'est un profil différent et ça me donne des options aussi."

"Il a cette capacité (de jouer sur un côté) avec sa vitesse. Il aime bien et je l'ai déjà fait, même s'il s'est stabilisé dans l'axe avec son club. Pour vendredi, sa position n'était pas fixe avec Kylian (Mbappé) et Kingsley (Coman). C'est un avantage pour nous de ne pas avoir de position figée."

Sur l'équipe d'Irlande

"Dans la tradition, l'Irlande a toujours eu de la générosité et de l'enthousiasme. C'est une équipe technique. De ce que j'ai vu, ils utilisent moins le jeu direct et la verticalité. Ce sera un match différent, avec le public qui pousse bien. C'est le haut niveau et c'est à nous de ne pas faire moins. Ça dépend de ce que l'adversaire proposera aussi mais on a devra avoir la maîtrise et d'être dangereux."

Sur le match France-Irlande à l'Euro 2016

"2016, ça remonte. Je me rappelle qu'on était mené 1-0 et que c'était compliqué. Mais il y a une nouvelle génération, avec Ferguson. C'est toujours très difficile de comparer. Il y a une recherche de jeu plus posé avec un jeu au sol sur les derniers matchs que j'ai pu voir."