José Mourinho est revenu sur son célèbre différend avec la docteure Eva Carneiro, survenu lors d'un match de Chelsea en 2015.

Les déclarations de l'ancien entraîneur de Chelsea au sujet de cet incident sont intervenues dans sa nouvelle série documentaire en trois parties diffusée sur Netflix et intitulée « Mourinho », la première fois qu'il le fait depuis l'accord conclu avec l'ancienne médecin du club en 2016.

Lors d'un match de Premier League contre Swansea City au début de la saison 2015-2016, Mourinho s'est emporté lorsque Carneiro et le kinésithérapeute Jon Fearn sont entrés sur le terrain pour soigner Eden Hazard, tombé blessé.

La docteure Carneiro a affirmé que Mourinho avait fait preuve de sexisme à son encontre lors de son agression verbale et l'avait qualifiée de « fille de pute » dans sa langue maternelle, le portugais.

En 2015, Mourinho l'avait qualifiée d'« impulsive et naïve » dans sa première réaction publique à sa décision de soigner Hazard.

Elle a ensuite été écartée de l'équipe première et a quitté le club un mois seulement plus tard.

Mourinho et Chelsea sont finalement parvenus à un accord après que Carneiro eut saisi la justice au sujet des accusations de discrimination de la part de l'entraîneur et de licenciement abusif de la part du club.

Mourinho se défend

Mais onze ans plus tard, Mourinho estime avoir traité Carneiro de la même manière qu'il aurait traité un médecin homme.

Mourinho a déclaré dans la série documentaire : « Pour moi, une médecin, c'est la même chose qu'un médecin homme. Alors, comme toujours, j'emploie mon vocabulaire quand je ne suis pas content. »

Il a poursuivi : « Il y a des mots dans des moments où la tension est extrême. D'habitude, les personnes qui ont une culture du football, des gènes du football, un vécu footballistique, passent au-dessus en une seconde. Dans ce cas-là, c'était différent. »

Des images vidéo montrent que l'entraîneur portugais, qui occupe désormais le poste d'entraîneur du Real Madrid, a adressé une avalanche d'insultes grossières à Carneiro et Fearn alors qu'ils s'occupaient de Hazard.

Il a hurlé des phrases comme « dégage de là » et « va te faire foutre ».

José Mourinho a déclaré dans la série documentaire : « Je ne suis pas médecin, mais mes yeux savent quand un joueur est blessé, et savent quand un joueur n'est pas blessé. »

Il a poursuivi : « Je savais qu'il n'était pas blessé, mais les médecins sont entrés sur le terrain, et à ce moment-là nous nous sommes retrouvés à neuf joueurs seulement. »

Il a expliqué : « Hazard a été contraint de sortir et allait s'absenter du terrain brièvement, comme c'est le cas lorsqu'un joueur reçoit un soin médical, laissant Chelsea à neuf joueurs après l'expulsion de Thibaut Courtois. »

John Terry révèle la politique de Mourinho

John Terry, qui était le capitaine de Chelsea pendant les deux passages de Mourinho à Stamford Bridge, a affirmé qu'il était bien connu des joueurs et du staff technique que l'entraîneur ne voulait pas que les médecins de l'équipe soignent les joueurs, sauf si les blessures paraissaient graves.

Il a déclaré : « Sur le plan médical, il disait que, à moins que la situation ne soit très grave, les médecins de l'équipe n'interviendraient pas. C'est ce dont nous étions convenus entre nous. Les joueurs, le staff médical, tout le monde y adhérait. »

Il a ajouté : « C'était assurément un moment important, et il a essuyé de vives critiques à cause de cela. Et le club a subi une forte pression. »

Le club de Chelsea a présenté des excuses explicites à la docteure Carneiro, mais Mourinho a refusé de s'excuser et a souri en quittant le tribunal.

Un accord a été trouvé dans un couloir à l'arrière du tribunal, puis le club de Chelsea a publié un communiqué dans lequel il disait « regretter les circonstances » ayant conduit au départ de l'ancienne médecin du club, et « lui présenter, à elle et à sa famille, des excuses sans réserve pour la douleur causée par cela ».

Les termes de l'accord restent en vigueur et l'affaire est demeurée confidentielle, mais au cours de l'audience il a été révélé que Chelsea avait auparavant proposé 1,2 million de livres sterling pour faire taire Carneiro.

Mourinho n'a présenté aucune excuse après l'incident ni devant le tribunal, et aucun signe d'excuse n'est non plus apparu dans la série documentaire.



