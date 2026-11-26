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Selon la presse allemande, la surprise et le mécontentement règnent au sein de la direction du Bayern Munich après les déclarations de Joshua Kimmich sur le cas de son coéquipier Jamal Musiala, à l'issue de la défaite de l'équipe mercredi sur la pelouse de Lille (2-1), lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. Certains hauts dirigeants du club n'avaient en effet pas été informés au préalable de la position du milieu de terrain allemand.

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Selon le quotidien « Bild », Joshua Kimmich a mûrement réfléchi à ses déclarations ces derniers jours, après avoir estimé, en tant que vice-capitaine en l'absence de Manuel Neuer, blessé, qu'il devait clairement prendre la défense de son coéquipier Musiala.

Le journal indique que la direction du Bayern n'a pas encore décidé si elle infligera une amende à Kimmich pour ses propos.

La tendance initiale serait toutefois de ne pas le sanctionner, la direction sportive, emmenée par Max Eberl et Christoph Freund, ainsi que l'entraîneur Vincent Kompany souhaitant apaiser la situation et mettre fin à la polémique autour de cette affaire.

Les dirigeants du club veulent permettre à Musiala de se concentrer sur le retour à son meilleur niveau, plutôt que d'attiser davantage les tensions au sein de l'équipe par de longs débats sur une éventuelle sanction contre Kimmich.

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Le rapport ajoute que beaucoup, au sein du Bayern, estiment que Kimmich a tenu compte des deux points de vue dans ses critiques. Il a fait preuve de compréhension envers les inquiétudes des dirigeants du club quant à l'intérêt du joueur, mais a contesté la manière dont les critiques ont été formulées publiquement, en particulier les propos de Karl-Heinz Rummenigge après le retour de Musiala à la compétition, vendredi dernier.

Le quotidien « Bild » assure que les joueurs du Bayern sont tous derrière Musiala et que les déclarations de Kimmich ont été approuvées dans le vestiaire, le milieu de terrain ayant exprimé la position de l'ensemble du groupe. C'est ce qui explique qu'il ait affirmé que son coéquipier bénéficie du soutien total de l'équipe.

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Les récents propos de Rummenigge n'ont pas été bien accueillis dans le vestiaire, même si les joueurs comprennent la position de la direction du club et ses inquiétudes.

Beaucoup ont en effet jugé inapproprié de rendre le différend public et d'en faire porter le poids à un seul joueur. Ils auraient préféré que ces questions soient discutées en interne dès le départ.

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Le journal rappelle le cas de Philipp Lahm, ancien capitaine du Bayern, qui avait écopé en 2009 d'une amende interne record de 50 000 euros après avoir critiqué la direction dans son ensemble lors d'un entretien accordé à la « Süddeutsche Zeitung ».

Il souligne que, depuis, aucun joueur ne s'était opposé publiquement et aussi directement à la direction du club comme l'a fait récemment Kimmich.

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Si une amende contre Kimmich semble peu probable, les dirigeants du Bayern comptent avoir une nouvelle discussion avec lui au sujet de ses déclarations, le joueur ayant affirmé avoir évoqué l'affaire en interne, sans révéler avec qui il s'était entretenu.

Le quotidien « Bild » précise que certains dirigeants visés par les critiques de Kimmich ont été surpris par ses propos, tenus à l'issue du match de mercredi, bien qu'il ait assuré avoir abordé le sujet au sein du club.

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Interrogé par la presse après la rencontre sur le cas Musiala, Kimmich a déclaré : « Ce que je ne comprends pas, c'est la manière dont on en parle publiquement. On ne devrait jamais faire porter ce fardeau à un joueur. »

L'international allemand a ajouté : « C'est totalement inacceptable et indigne du Bayern Munich, surtout dans la période actuelle. »