Ondaf sauve l'Allemagne et propulse les « Machines » vers une victoire éclatante face aux « Éléphants » de Côte d'Ivoire

L'Allemagne a renversé la vapeur face à la Côte d'Ivoire pour s'imposer 2-1 dans un finish haletant, grâce à un doublé de Deniz Undav en toute fin de match. Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, les Éléphants, courageux, avaient ouvert le score par Frank Kessié (22e) avant de céder soudainement sous les coups répétés de la Nationalmannschaft.

La victoire allemande est intervenue après des remplacements décisifs effectués par l’entraîneur Julian Nagelsmann à la 60e minute, qui ont complètement changé le cours du match et transformé l’avance de la Côte d’Ivoire, obtenue grâce à un but de Franck Kessié (22e minute), en une défaite douloureuse dans les dernières instants.

L’entraîneur ivoirien Émercy Fai avait pourtant affiché ses intentions offensives en adoptant un plan de jeu ambitieux face à une sélection allemande qui avait écrasé la modeste équipe de Curaçao 7-0 au premier tour, et son approche semblait initialement porter ses fruits.

La Côte d’Ivoire mène logiquement

Dès l’entame, les Eléphants imposent leur rythme : Yan Diomandi déboule sur l’aile avec une vitesse fulgurante, même si ses centres vers l’attaquant Ange Yuan Boni manquent parfois de précision.

Dans ses cages, Yahia Fofana a d’abord repoussé une tentative de Kai Havertz (9^e), avant de se montrer moins à l’aise quelques minutes plus tard face au défenseur allemand Pavlović, dominateur dans les airs ; l’arbitre a finalement refusé le but pour une faute.

La rencontre, rythmée et ouverte, offrait des occasions à foison, et c’est logiquement que les Éléphants ouvraient le score.

Diomandé, très en vue sur l’aile, a adressé un centre au cordeau vers Amad Diallo, dont la frappe a heureusement rebondi sur Franck Kessié, auteur d’une conclusion en angle parfait (22^e minute).

L’Allemagne presse sans succès

La pression allemande s’intensifie juste avant la mi-temps : Jamal Musiala est victime d’une faute à l’entrée de la surface après un geste acrobatique, Florian Wirtz seme la zizanie à chaque incursion, et un but de Havertz est finalement refusé pour hors-jeu (39^e).

La Côte d’Ivoire domine le début de seconde période et la surprise semble se dessiner, mais Nagelsmann en décide autrement.

Les remplacements allemands changent la donne

À la 60e minute, Nagelsmann a fait preuve d’un sens tactique aiguisé en effectuant trois remplacements simultanés, une décision qui a immédiatement modifié la donne.

Outre Jimmy Luweling, menaçant sur son aile, Nadim Amiri et Deniz Undav se sont avérés décisifs dans le renversement de situation.

Lewelling s’est alors envolé sur l’aile avant de servir un centre tendu au second poteau, où Ondav a facilement égalisé (68^e), portant son total à 8 buts en seulement 11 sélections.

Fin de match irrésistible

Dans le temps fort final, Nathaniel Brown a failli offrir le 2-1 à l’Allemagne, mais Fofana a repoussé son tir (89e) avant de répéter l’exploit face à Amiri (90e+1).

Quelques instants plus tôt, Simon Adingra avait lui-même manqué l’occasion d’ouvrir le score pour la Côte d’Ivoire : après un superbe débordement de Bibi, il avait surpris tout le monde en contrôlant plutôt qu’en frappant immédiatement, une hésitation qui s’est révélée coûteuse.

Ondav scelle alors le sort de la rencontre

Dans le temps additionnel, Ondav a inscrit son deuxième but de la rencontre (90^e+4), offrant les trois points à la Mannschaft et infligeant une défaite cruelle à la Côte d’Ivoire, qui méritait au moins le nul.

Avec six points au compteur, l’Allemagne consolide sa première place et valide officiellement son billet pour les seizièmes de finale. La Côte d’Ivoire, elle, reste à trois unités et devra impérativement s’imposer lors de la dernière journée pour rejoindre le tour suivant.