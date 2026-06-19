« On va les pourchasser ! » Tebas relaie la colère du FC Barcelone… et déclare la guerre au Real Madrid

Dans un nouveau round de la guerre des mots qui agite le football espagnol, Javier Tebas a brisé le silence pour répondre avec virulence à la lettre officielle du FC Barcelone. Il a réaffirmé que LaLiga ne tolérerait aucune atteinte à l’intégrité de la compétition et qu’il entendait poursuivre sa bataille juridique contre le Real Madrid.

Cette réponse ferme intervient 48 heures après l’envoi d’une missive musclée par Rafa Yusti, vice-président du FC Barcelone, à la Liga, à la Fédération espagnole de football et à la Commission des arbitres.

Dans ce courrier, le dirigeant catalan réclamait une « intervention urgente » et des sanctions à l’encontre de Florentino Pérez, après ses déclarations des 12 et 13 mai, jugées « attentatoires à l’honneur et à l’intégrité des institutions et des compétitions ».

Dans sa missive rendue publique par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Tebas ne s’est pas contenté d’appuyer les inquiétudes du FC Barcelone : il a rappelé que la Liga avait été la première à tirer sur le Real Madrid.

Le patron de la Liga a rappelé que les propos des dirigeants de club portant atteinte aux valeurs institutionnelles sont « inacceptables », surtout en l’absence de preuves étayant les allégations de « corruption d’arbitres » brandies depuis des mois par Pérez et le Real Madrid dans le cadre de l’« affaire Negreira ».

Il a également détaillé les mesures adoptées pour protéger l’image mondiale de la Liga, déclarant : « Nous avons à plusieurs reprises condamné le Real Madrid et ses agissements habituels via nos canaux officiels et la chaîne de télévision de la Liga. »

Il a retracé les étapes du contentieux : une première saisine de la Commission des compétitions de la Fédération espagnole, suivie d’un recours devant le Tribunal administratif du sport, puis d’un troisième recours après le rejet de l’affaire par la Fédération.

La lutte ne s’est pas arrêtée là : en 2025, la Ligue a défendu l’intégrité du système arbitral espagnol et a publiquement dénoncé les revendications du Real Madrid et de son conseil d’administration, qui réclamaient une « réforme globale » de ce système et l’écartement des arbitres liés à l’ère Negreira au sein de la commission technique des arbitres.

Tebas a conclu sa missive sur un ton ferme, promettant que la Ligue poursuivra son rôle de « partie civile » pour faire éclater la vérité et condamnant sans réserve toute remise en cause de la légitimité des compétitions ou de l’intégrité de l’instance arbitrale. absolu de la Liga à prendre « les mesures nécessaires contre toute personne cherchant à nuire à la réputation du championnat ».

Par cette prise de position, Tebas redessine une nouvelle ligne rouge face au Real Madrid, confirmant que le conflit judiciaire et médiatique qui agite le football espagnol risque de s’intensifier encore.