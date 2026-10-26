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Le milieu de l’Inter Milan Piotr Zielinski a fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve en transformant, à la 98e minute, le penalty de la victoire face au gardien de la Fiorentina David De Gea. Après le succès 2-1 à San Siro, l’international polonais a balayé les critiques récemment adressées à son équipe.

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Zielinski scelle une victoire sensationnelle sur penalty

Piotr Zielinski a gardé son sang-froid à la 98e minute pour offrir à l'Inter Milan une victoire renversante (2-1) face à la Fiorentina à San Siro. Entré en jeu en seconde période, le milieu polonais s'est présenté au point de penalty après une faute sur Marcus Thuram dans la surface.

Zielinski a expédié sa frappe dans la lucarne, ne laissant aucune chance à David De Gea, pourtant brillant dans le but de la Fiorentina.

Ce but a conclu six minutes de temps additionnel effrénées et déclenché des scènes de liesse dans tout le stade.

Le milieu de terrain garde son calme dans un moment décisif

Interrogé sur ce penalty sous haute pression, Zielinski a assuré n'avoir jamais douté de sa façon de tirer, malgré la prestation impressionnante de De Gea. « Ce penalty avait certainement beaucoup d'importance, mais j'étais calme et convaincu de pouvoir marquer », a déclaré Zielinski après le match.

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« Nous avons gagné et nous sommes heureux. Continuons comme ça. »

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« Il y a des critiques et il y en aura toujours, mais nous n'y pensons pas et nous essayons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes », a-t-il ajouté.

Zielinski balaie les critiques après le revers européen

Le milieu de terrain a souligné que l'équipe restait concentrée sur ses objectifs à long terme malgré la pression médiatique extérieure. « Les résultats sont excellents, à l'exception de celui contre Brugge : les critiques nous importent peu », a affirmé Zielinski.

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L'entrée en jeu de Zielinski a permis à l'Inter de prendre le contrôle du milieu de terrain, un atout précieux lors de son siège en fin de match.

Sa maîtrise tactique a permis à l'équipe de Cristian Chivu de maintenir une pression incessante jusqu'au coup de sifflet final.

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L'Inter poursuit sur sa lancée après un final haletant

Le penalty décisif de Zielinski permet à l'Inter de conserver sa dynamique en championnat, près du sommet de la Serie A.

L'équipe a prouvé sa capacité à obtenir des résultats sous une pression immense.

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L'Inter se tourne vers son prochain match de championnat avec un groupe pleinement confiant.