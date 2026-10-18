Les joueurs du Séville FC ont exprimé leur mécontentement envers les décisions arbitrales lors de la confrontation contre le Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, estimant que certaines actions décisives n'avaient pas été sifflées en leur faveur, dans un match marqué par la polémique autour d'interventions sur Peque Fernández et Rubén Vargas.

Juanlu Sánchez, joueur du Séville FC, a déclaré au micro de la chaîne Movistar : « Nous étions dans le match et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. J'ai vu une faute sur Peque, et il m'a semblé qu'il y avait agression. Il y a aussi une faute sur Rubén Vargas avant l'un des buts du Real Madrid, mais l'action n'a même pas été montrée à la télévision. »

Et d'ajouter : « Nous savions à quoi nous attendre, mais il y a eu des décisions qui échappaient à notre contrôle. Bien souvent, on ne peut pas parler avec les arbitres ; ils ne le permettent pas. C'est simplement : "Dégage, je te mets un carton", et c'est toujours la solution la plus facile. Nous savions comment les choses allaient se passer ici. »

De son côté, Kike Salas, capitaine du Séville FC, a réclamé du respect pour son équipe, affirmant que certaines actions méritaient un examen plus minutieux : « La faute d'Arda Güler était évidente, et on peut voir le coup de coude reçu par Peque. Il est clair que cela a fait basculer le match en leur faveur, et ensuite le score est passé à 1-0. »

Il a poursuivi : « Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas revu cette action à l'aide de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Tout ce que nous demandons, c'est du respect et que l'on tienne compte de ce qui s'est passé. Nous avons mal, mais on peut aussi voir une faute sur Rubén Vargas. »