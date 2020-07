On sait pourquoi Haaland s'est fait refouler d'une boîte de nuit

La scène a fait le tour du monde. Erling Haaland se faisant refouler très violemment d'un night-club norvégien.

La raison ? C'est un memebre de la sécruité de l'établissement en question qui l'a donnée à Bild.

"L’exclusion n’était pas liée à l’ivresse du garçon ou à un comportement inapproprié. Erling n’était pas saoul. La réglementation concernant le coronavirus nous imposait de prendre en compte la foule qui commençait à l’entourer. Nous avons vu des fans qui ne quittaient pas l’endroit et, au contraire, s’entassaient autour de lui, lui demandant des photos ou à lui parler. La pression était si forte que nous avons dû lui demander de partir."

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh