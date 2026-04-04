Le football italien traverse l'une de ses périodes les plus sombres après l'échec de la sélection nationale à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, suite à sa défaite face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but (1-1, 4-1). L'Italie sera donc absente de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, après les éditions de 2018 et 2022.

Cette défaite a déclenché une crise au sein de la Fédération italienne de football, dont le président, Gabriele Gravina, a annoncé sa démission, suivi par le directeur général Gianluigi Buffon, puis par Gattuso lui-même.

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L'élection d'un nouveau président de la fédération est prévue le 22 juin prochain, en vue de la nomination d'un nouvel entraîneur et du lancement d'une phase de reconstruction globale.

La Fédération italienne est confrontée à des défis de taille, notamment la résolution des déséquilibres structurels qui entravent le développement du football, et la préparation de l'organisation de l'Euro 2032 en partenariat avec la Turquie.

Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a lancé un avertissement sans ambages, affirmant que le tournoi n'aurait pas lieu en Italie si les infrastructures n'étaient pas achevées dans les délais impartis.

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Le journal italien « La Repubblica » a révélé des détails croustillants avant le match de barrage contre la Bosnie-Herzégovine, : plusieurs joueurs de l'équipe nationale se sont en effet renseignés sur les primes financières prévues en cas de qualification, estimées à environ 300 000 euros à répartir entre 28 joueurs, ce qui a suscité le mécontentement du staff technique et poussé l'entraîneur Gennaro Gattuso à intervenir, estimant que le moment était mal choisi avant un match décisif.

Avec cet échec, le football italien entre dans une phase critique qui nécessite une réforme en profondeur afin de redonner aux Azzurri leur place historique et leur prestige perdu sur la scène internationale.

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