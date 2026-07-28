Le Néerlandais Denzel Dumfries, nouvelle recrue du Real Madrid, a exprimé sa grande joie après avoir disputé son premier entraînement officiel avec le club madrilène, affirmant que son arrivée au sein de la Maison Blanche représente une étape exceptionnelle dans sa carrière.

Dumfries a déclaré dans des propos accordés à la chaîne officielle du club : « Je me sens formidablement bien après ce premier entraînement, et je suis heureux de reprendre le travail après la fin des vacances ; c'est un grand honneur pour moi d'être ici. »

Le latéral néerlandais s'est dit impressionné par les infrastructures du club madrilène : « Les installations ici sont impressionnantes et tellement immenses qu'on peut vite s'y perdre, mais tout le monde m'aide ici à savoir où se trouve chaque chose. »

Il a ajouté au sujet de ses sentiments après le début de cette expérience : « Je suis très fier de faire partie de ce club prestigieux, et le début a été très positif. »

Dumfries a salué l'ambiance qui règne dans les vestiaires et l'accueil chaleureux que lui ont réservé ses coéquipiers et le staff technique, soulignant que certains joueurs sont encore en vacances après leur participation à la Coupe du monde, mais que ceux qui sont actuellement présents lui ont donné le sentiment d'être en famille. Le joueur a affirmé : « Nous avons une grande équipe et un grand entraîneur, et c'est vraiment formidable de travailler et d'apprendre à leurs côtés. » Il a également indiqué avec humour qu'il avait commencé à apprendre l'espagnol, décrivant cette expérience comme quelque chose d'agréable.

Au sujet de l'importance de la préparation estivale, la star néerlandaise a expliqué que cette période constitue la pierre angulaire de la construction de la saison, insistant sur l'importance de faire connaissance avec les nouveaux joueurs et de travailler avec un grand sérieux durant cette phase.

Dumfries a conclu ses propos en adressant un message particulier aux supporters de Madrid : « Je suis heureux et fier d'être ici, et nous allons tous nous battre pour atteindre nos objectifs afin de vous rendre toujours fiers de nous. »