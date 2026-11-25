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Hansi Flick a mis son groupe au défi de prouver qu’il peut réussir sans Lamine Yamal, absent du déplacement de mercredi à Sabah en Ligue des champions. L’attaquant de 19 ans est au cœur de l’attaque du Barça cette saison, mais une blessure à la cheville l’a contraint à rester en Espagne tandis que ses coéquipiers se rendent en Azerbaïdjan.

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Une blessure à la cheville met fin à la série de titularisations de Yamal

Yamal avait débuté chacun des 17 matches du Barça cette saison, inscrivant 13 buts et délivrant 13 passes décisives, avant de manquer une rencontre pour la première fois. Les examens médicaux effectués lundi ont conduit le staff à laisser le joueur de 19 ans en Espagne avant le déplacement à Bakou , même s’il devrait être de retour pour le déplacement de dimanche chez le Deportivo La Corogne en Liga.

Flick n’a pas encore arrêté son choix en attaque pour le match de mercredi. Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Anthony Gordon et Raphinha sont tous en concurrence pour remplacer Yamal. Les blessures en défense compliquent encore sa sélection : Andreas Christensen et Xavi Espart sont toujours absents, tandis que Pau Cubarsí ne devrait pas être sollicité après un problème à la hanche.

Flick et De Jong comptent sur la profondeur de l’effectif

Lors de la conférence de presse d’avant-match, mardi, Flick a relativisé l’absence de Yamal tout en saluant la polyvalence de De Jong. « Nous avons déjà joué sans Lamine, nous savons quoi faire, a déclaré Flick. Il est très important pour nous, mais [lundi], nous avons fait le point et décidé qu’il valait mieux qu’il reste à la maison. Espérons que tout se passe bien et qu’il soit disponible ce week-end. »

De Jong, qui a disputé cinq matches depuis son retour après une blessure au genou, avait auparavant souligné la qualité de l’effectif. « Un joueur comme Lamine manque toujours, a déclaré le milieu de terrain. Il a un talent extraordinaire. Il crée du danger et des occasions à lui seul, donc on remarque son absence. Mais l’effectif compte beaucoup de bons joueurs et nous pouvons gagner sans lui. »

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Alors que les absences en défense pourraient maintenir De Jong en défense centrale , Flick a salué son dévouement. « Ce que j’apprécie le plus chez Frenkie, c’est qu’il a dit : “OK, coach, si vous avez besoin de moi en défense centrale ou au poste de latéral, peu importe”, a expliqué Flick. Il a dit qu’il était disponible et qu’il pouvait aider l’équipe. Pour moi, c’est un joueur qui pense au collectif. Il donne tout pour cette équipe.

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« Nous savons tous qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Je le vois comme un milieu, nous avons besoin de ses qualités à ce poste, mais nous verrons demain où nous aurons besoin de lui. »

De Jong a réaffirmé sa préférence pour le milieu de terrain à long terme, tout en faisant passer l’équipe en premier : « Je me considère comme un milieu de terrain, tout le monde le sait. J’ai toujours joué à ce poste. Mais si l’équipe a besoin de moi ailleurs ou si l’entraîneur estime qu’il vaut mieux que je joue à un autre poste, je le ferai toujours. »

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Le Barça vise son premier titre européen depuis 2015

Le Barça aborde le match de mercredi en grande forme sur la scène nationale : il est en tête de la Liga avec 12 victoires en 13 rencontres. Ses trois succès en quatre matches de Ligue des champions nourrissent aussi l’espoir de décrocher un premier trophée européen depuis 2015.

Sa seule défaite européenne est survenue face au Paris Saint-Germain, vainqueur des deux dernières éditions, mais De Jong assure que le Barça peut rivaliser avec le tenant du titre. « Au Barça, l’exigence est toujours de gagner cette compétition, a-t-il déclaré. C’est l’objectif, mais cela ne veut pas dire que ce serait un échec ou une mauvaise saison si nous n’y parvenions pas.

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« Au moins six autres équipes ont le même objectif, mais nous pensons pouvoir rivaliser et être capables de la gagner. Pour l’instant, le PSG est favori : il l’a remportée chacune des deux dernières années et nous a battus cette saison. Nous devons donc progresser et montrer en fin de saison que nous sommes meilleurs. »

Le défi de Bakou avant le déplacement de dimanche en Liga

Le match contre Sabah à Bakou offre à Adeyemi, Jesus et Gordon une occasion idéale de prouver que le Barça peut réussir sans son jeune joueur phare. Ce sera aussi un test européen pour une défense remaniée.

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L’attention se portera ensuite immédiatement sur le déplacement de dimanche chez le Deportivo en Liga. Le leader cherchera à préserver son avance en championnat et à retrouver un Yamal reposé, aux côtés d’un Cubarsi en phase de récupération.