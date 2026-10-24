Alonso réclame des progrès après la déception du derby

L’entraîneur de Chelsea, Alonso, n’a pas caché sa frustration après avoir vu son équipe s’incliner 2-0 face à Tottenham Hotspur à Stamford Bridge.

Au micro de Sky Sports après la rencontre, Alonso a reconnu les défaillances collectives de son équipe. « Nous sommes tous déçus du résultat et de la performance. Collectivement comme individuellement, nous n’avons pas été à notre meilleur niveau, a admis Alonso. Tout s’est joué sur le premier but, qui est allé en leur faveur. À dix, c’était difficile, mais nous pouvons faire mieux. Les occasions ont été le principal problème : ils en ont eu peu, et nous aussi. Nous avons dit à la mi-temps qu’il fallait être patients et faire preuve de maturité. Nous pouvons faire mieux. »

Le plan tactique du soir reposait sur la créativité dans l’axe, mais sa mise en œuvre a laissé à désirer. Alonso espérait que la présence de certains joueurs permettrait à Chelsea de dicter le rythme et de percer le bloc défensif résistant de Tottenham. « Nous voulions davantage de fluidité au milieu, a expliqué l’entraîneur. Nous voulions que Cole Palmer et Morgan Rogers occupent les espaces entre les lignes. Il y a eu des situations, mais dans l’ensemble, nous devons faire mieux. »

Le cauchemar de Penders et le carton rouge de Palmer

La soirée a été particulièrement difficile pour le jeune gardien Penders, titularisé pour la première fois en Premier League après la fracture de la mâchoire subie par Emi Martinez. À la 77e minute, sa soirée a tourné au cauchemar lorsqu’il a involontairement envoyé le ballon dans son propre but d’une manchette, sous la pression de Jan Paul van Hecke sur un corner. Alonso a aussitôt apporté son soutien à son gardien, refusant de lui attribuer l’entière responsabilité de cette erreur. « Nous compatissons avec tout le monde. C’est une affaire d’équipe, une affaire collective. Nous devons aller de l’avant », a déclaré l’entraîneur de Chelsea au sujet de ce malheureux but contre son camp.

La situation s’est encore aggravée pour les locaux trois minutes plus tard, lorsque Palmer a été expulsé. L’international anglais, déjà averti pour avoir bousculé Mateus Fernandes, a reçu un second carton jaune pour une intervention tardive sur Conor Gallagher, ancien milieu de Chelsea. Cette expulsion a pratiquement mis fin aux espoirs de retour de Chelsea, qui a ensuite encaissé un but de Mathys Tel scellant la victoire des visiteurs. Interrogé sur les deux avertissements à l’origine de l’expulsion de Palmer, Alonso a répondu brièvement : « Je ne les ai pas vus. »

L’histoire réécrite à Stamford Bridge

Avant ce résultat, Tottenham affichait un bilan désastreux à Stamford Bridge : une seule victoire lors de ses 36 derniers déplacements en championnat, pour 11 matches nuls et 24 défaites. Cet unique succès remontait au 1er avril 2018, lorsque l’équipe de Mauricio Pochettino avait battu 3-1 le Chelsea d’Antonio Conte.

Pour retrouver la victoire précédente de Tottenham dans l’ouest de Londres, il fallait remonter jusqu’en février 1990, dans l’ancienne First Division. L’équipe dirigée par Terry Venables s’était alors imposée 2-1 face au Chelsea entraîné par Bobby Campbell.

Tottenham prend de l’élan, Chelsea recule

Cette victoire permet à Tottenham de grimper à la 12e place du classement de Premier League et vient couronner une semaine réussie pour le club. Après sa première victoire de la saison en championnat face à Coventry City lundi, ce succès dans le derby donne un sérieux coup de pouce à sa campagne.