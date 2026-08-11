Avec la nomination de Jürgen Klopp au poste de sélectionneur, la Fédération allemande de football (DFB) a, selon Manuel Neuer, tout fait comme il fallait. « Je crois qu’il a la plus grande expertise, et j’espère qu’il fera progresser le football allemand », a déclaré le gardien de l’équipe championne du monde 2014 dans un entretien accordé à Sky. Klopp a « pas mal de choses à faire valoir, y compris dans son passé ».

Comme successeur idéal en sélection, Neuer recommande au nouveau sélectionneur son actuel remplaçant au FC Bayern. On peut « faire confiance à Jonas Urbig dans tous les cas », lui qui l’a « aussi montré dans toutes les compétitions. J’ai un très bon sentiment à ce sujet », a déclaré le capitaine du Rekordmeister, qui avait de nouveau été rappelé en sélection allemande pour la Coupe du monde 2026 par Julian Nagelsmann, avant que ce dernier ne démissionne ensuite.

Qui aimerait devenir gardien dans l’équipe du DFB ?

Récemment, Kevin Trapp du Paris FC s’était lui aussi mis en avant comme gardien pour l’équipe du DFB.

Neuer a une nouvelle fois laissé entrevoir la fin de sa carrière à l’issue de la saison prochaine, sans toutefois vouloir le confirmer, une fois encore, à 40 ans. « Non, donc rien n’est sûr à 100 %. Ce n’est pas non plus gravé dans le marbre, mais la probabilité est élevée », a déclaré Neuer. Au sujet de son successeur désigné, Urbig, il a en tout cas assuré avoir « une relation très ouverte. Nous travaillons avec amour dans notre métier et essayons de nous pousser mutuellement. »