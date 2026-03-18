"On peut ajouter trois buts en faveur du pleurnichard", Pathé Ciss réagit au sacre du Maroc

Le match s'était soldé par une victoire 1-0 du Sénégal après prolongation, mais la victoire a été accordée au Maroc suite à une sanction infligée au Sénégal pour avoir vu ses joueurs quitter le terrain.





Le Maroc a bénéficié d'une occasion en or de remporter la CAN à domicile lorsqu'un penalty controversé lui a été accordé dans le temps additionnel. Brahim Diaz, du Real Madrid, s'est présenté pour le tirer, mais sa tentative de Panenka a été repoussée. Quatre minutes après le début de la prolongation, Pape Gueye, de Villarreal, a inscrit le but de la victoire d'une frappe en pleine lucarne.





Cependant, avant le penalty de Brahim Diaz, la rencontre avait été interrompue pendant près de 20 minutes, l'équipe sénégalaise ayant quitté le terrain en signe de protestation contre la décision de l'arbitre. La CAF a annoncé que, conformément aux articles 82 et 84 de son règlement, une équipe est considérée comme ayant perdu le match par forfait si ses joueurs quittent le terrain avant la fin de la rencontre sans autorisation de l'arbitre. En conséquence, elle a accordé la victoire 3-0 au Maroc. Par ailleurs, le Marocain Ismaël Saibari a écopé d'une amende de 44 000 € pour son comportement, et la Fédération marocaine de football a également été condamnée à une amende de 139 000 € pour divers incidents survenus lors de la finale.





Le Sénégal va faire appel de la décision.





Le Sénégal a confirmé son intention de faire appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). « Nous sommes indignés. Une réunion du Comité exécutif de la CAF a lieu le 29 mars ; ça va être la troisième guerre mondiale », a déclaré un responsable à L'Équipe (via Marca). La Fédération sénégalaise de football a confirmé son appel et a publié le communiqué suivant :





La FRMF tient à réaffirmer que sa démarche n'a jamais eu pour but de remettre en cause les performances sportives des équipes participant à cette compétition, mais uniquement d'exiger l'application du règlement. La Fédération réaffirme son engagement en faveur du respect des règles, de la clarté du cadre compétitif et de la stabilité des compétitions africaines.





L'annonce est tombée alors que de nombreux joueurs, et la plupart des regards, étaient tournés vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, y compris pour Brahim. La star du Real Madrid a été vue apprenant la nouvelle sur le banc de touche à l'Etihad Stadium, après sa sortie lors de la victoire 5-1 face à Manchester City. Elle semblait à la fois satisfaite et surprise.





Pathé Ciss réagit sur les réseaux sociaux

Le milieu de terrain du Rayo Vallecano, Pathé Ciss, membre de l'équipe du Sénégal, a partagé son avis sur la décision sur les réseaux sociaux. Accompagnant quatre photos célébrant la victoire du Sénégal, il a écrit :





« On peut ajouter trois buts en faveur du pleurnichard. »