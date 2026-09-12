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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed

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« On peut acheter un âne pour 200 millions » : une star de la Belgique critique la folie du mercato après le transfert de Bouaddi

Mercato
A. Bouaddi
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Meunier fait l'éloge de la star marocaine mais s'agace des montants faramineux

Le Belge Thomas Meunier, actuel joueur de Sunderland et ancien de Lille, a critiqué la flambée démentielle des prix des joueurs, affirmant que le montant des transferts n'est plus un critère logique pour juger le niveau d'un joueur, et ce après le transfert du Marocain Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 100 millions d'euros.

Meunier avait joué aux côtés de Bouaddi sous les couleurs de Lille lors de la saison 2024-2025, et connaît bien le potentiel du milieu de terrain marocain. Il n'a pas hésité à saluer son talent, mais a en même temps refusé de lier sa valeur à la somme colossale déboursée par le club anglais pour le recruter.

Meunier a déclaré, dans des propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Ayyoub est un joueur formidable, mais nous n'avons plus besoin de parler d'argent, car il n'y a plus aucune logique sur le marché des transferts. »

Et le joueur belge âgé de 35 ans d'ajouter : « On peut acheter un âne pour 200 millions de livres sterling, et acheter un très bon joueur pour 20 millions. Ça n'a plus aucun sens. »

Bouaddi : de Lille à Manchester City

Malgré ses critiques envers le marché des transferts, Meunier a affirmé que Bouaddi méritait les éloges, après que le jeune joueur a poursuivi sa progression de manière remarquable depuis son apparition avec l'équipe première de Lille.

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Bouaddi avait disputé 96 matchs sous le maillot de son club français, avant d'attirer davantage l'attention lors de sa participation avec la sélection du Maroc à la Coupe du monde 2026, où il a été titulaire lors de 5 des 6 matchs disputés par le Maroc dans la compétition.

Cette réussite a poussé plusieurs grands clubs européens à se lancer dans une course pour s'attacher les services du joueur, parmi lesquels Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich, avant que Manchester City ne conclue l'affaire en sa faveur.

Bouaddi a été transféré au club anglais pour 100 millions d'euros, dans une opération record pour le club de Lille, faisant du montant de son transfert un exemple manifeste de la forte hausse des prix des joueurs, ce que Meunier a vivement critiqué.

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