Ro-Zangelo Daal impressionne cette saison Valentijn Driessen et Mike Verweij. Selon Driessen, ce n’est qu’une question de temps avant que l’ailier de 22 ans de l’AZ n’entre dans le radar de l’équipe des Pays-Bas.

L’AZ a parfaitement lancé sa nouvelle saison. Début août, le Johan Cruijff Schaal a été remporté après une victoire 0-4 contre le PSV. En Eredivisie aussi, les joueurs d’Alkmaar sont encore irréprochables : cinq matches disputés, cinq victoires.

« Ce qui se passe à l’AZ est vraiment très impressionnant », a déclaré Verweij dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. « Ce n’est pas comme s’ils avaient eu un calendrier vraiment très facile. Normalement, des déplacements à Utrecht et à Heerenveen ne sont pas une formalité, pour aucune équipe. Ils ont donc déjà eu un programme relativement difficile. »

L’un des hommes en vue est Daal, selon Verweij. « La saison dernière, on voyait déjà quelques éclairs de sa part. Et maintenant, il devient un joueur très fiable, très régulier. Un très bon ailier gauche, vraiment. »

Driessen est du même avis. « Et il va marquer. C’est justement ce qu’il faisait beaucoup trop peu. Il ne marquait évidemment pas beaucoup, et maintenant, il le fait. On sait ce qui va arriver, et il marque quand même. C’est assez particulier. Ce sont des joueurs qui ont une classe supplémentaire. »

« Donc oui, on parle à chaque fois de Ruben van Bommel, mais on peut aussi citer Daal. Je ne sais pas s’il est dans le viseur de Xavi, mais s’il continue à se montrer de cette manière, alors certainement. Il y ajoute un rendement très élevé. Probablement encore supérieur à celui de Van Bommel, qui, lui, joue au PSV. »

Daal, issu du centre de formation de l’AZ, a jusqu’à présent été titulaire lors des six matches des joueurs d’Alkmaar cette saison. Sur ces rencontres, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive.