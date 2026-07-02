« On nous traite comme si nous étions des diables… » : un joueur sénégalais réagit avec force après l’élimination de la Coupe du monde

Idrissa Jana Gaye, la star de la sélection sénégalaise, a exprimé ses regrets après l'élimination de son équipe de la Coupe du monde 2026 dès les seizièmes de finale, suite à la défaite concédée face à la Belgique mercredi dernier.

Les Lions de la Teranga menaient 2-0 avant que les Diables Rouges n’égalisent dans les dernières minutes du temps réglementaire. puis, dans les ultimes secondes de la seconde période supplémentaire, Yuri Tielemans a transformé un penalty pour offrir à la Belgique une victoire palpitante (3-2) et une qualification pour les huitièmes de finale.

Idrissa (36 ans) a confié aux médias après la rencontre : « Je trouve regrettable qu’on parle tant des joueurs expérimentés depuis le début du tournoi, voire avant, comme si nous étions des démons. »

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « Les joueurs chevronnés sont simplement là pour assurer le bon déroulement des opérations, comme c’est le cas dans n’importe quelle autre équipe. »

Interrogé sur l’élimination, il a ajouté : « Pour l’instant, c’est dur d’y penser. Nous sommes déçus, car nous voulions aller plus loin pour notre peuple. »

Idrissa Jana Gaye, l’un des joueurs les plus expérimentés de la sélection sénégalaise, a porté le brassard de capitaine lors des deux dernières rencontres de la Coupe du monde, contre l’Irak et la Belgique.

Rappelons que la Belgique affrontera les États-Unis en huitièmes de finale, après la victoire américaine 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine au tour précédent.



