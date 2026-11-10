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Matthias Sammer comprend dans une certaine mesure les propos controversés du patron du Bayern Munich, Uli Hoeneß, au sujet de Jamal Musiala.

« Bien sûr, il est aussi question d’argent. Et je n’ai jamais connu Uli Hoeneß autrement que comme quelqu’un qui aborde ces questions aussi directement », a expliqué le champion d’Europe 1996 dans l’émission Sky « Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk ». « On peut apprécier cela ou non. Uli n’en tient pas compte. Il serait le premier à protéger ce garçon par-dessus tout, contre tout, cela ne fait aucun doute. Mais, d’un autre côté, le club est aussi son enfant. »

Du point de vue d’un club, il serait « tout à fait légitime » de demander à un joueur de renoncer à son salaire s’il devait être indisponible pendant une longue période. « Nous ne vivons pas dans un conte de fées », a ajouté Sammer, qui voit une stratégie claire dans la démarche de Hoeneß. « Il y a peut-être même déjà eu des discussions avec les représentants de Musiala, qui ne se sont peut-être pas aussi bien passées qu’ils l’espéraient. »

Sammer n’a toutefois pas voulu dire si Hoeneß avait rendu service à lui-même, au club ou à Musiala avec ces déclarations. « Parce qu’aucun d’entre nous n’a dirigé un club aussi longtemps et aussi bien qu’Uli Hoeneß. C’est pourquoi, avec Uli, il faut parfois s’attendre à ce qu’il aborde certains sujets à un moment où l’on se dit : oups. »

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Car de l’autre côté, il y a aussi le footballeur Musiala, que Sammer juge « prodigieux » et « de classe mondiale ». « Je dois dire que cela me laisse une mauvaise impression, parce que, pour Jamal lui-même, c’est bien sûr, d’un côté, une catastrophe. »

Getty Images

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Qu’a dit Uli Hoeneß au sujet de Jamal Musiala ?

Le patron du Bayern avait fait réagir dimanche avec des propos sur Musiala dans lesquels il exprimait, d’une part, des doutes sur la capacité du joueur offensif à retrouver un jour son meilleur niveau compte tenu de ses nombreuses blessures. Il s’interrogeait, d’autre part, sur le rapport entre le salaire annuel de Musiala et ses performances.

Après sa grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025, Musiala a subi plusieurs contretemps et souffre depuis fin septembre d’une déchirure des fibres musculaires. À la suite de deux épisodes d’effondrement pendant la préparation de la saison actuelle, il a également été révélé que l’international allemand souffre d’un dysfonctionnement neurologique entraînant des absences temporaires et brèves, mais qui se traitent bien. Il s’agit d’une forme de crises épileptiques.

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Le nouveau retour de Musiala sur le terrain devrait avoir lieu après la prochaine trêve internationale, à la fin du mois, lorsque le Bayern affrontera le 1. FC Cologne le 21 novembre. Selon Hoeneß, l’entraîneur Vincent Kompany, qui a récemment passé quelques jours à l’hôpital en raison d’une irritation des méninges, pourrait lui aussi retrouver le bord du terrain à cette occasion.

Musiala n’a disputé que quatre rencontres cette saison. Lors de la large victoire 7-0 contre l’Union Berlin, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, sans être impliqué sur d’autres buts.