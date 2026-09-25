« Cela restera encore pendant 100 ans un malentendu de croire que les spectateurs s’attendent à ce que le ballon soit mis en touche », a déclaré Klopp sur RTL. En toile de fond : l’avant-centre néerlandais Brian Brobbey s’était écroulé au sol, touché, mais l’équipe allemande a continué à jouer et, malgré l’infériorité numérique d’Oranje, n’a pas choisi de mettre le ballon en touche. Au terme de l’action, c’est finalement Felix Nmecha qui a ouvert le score pour porter le score à 1-0 à la 32e minute.

« Les garçons ont en fait pour consigne de continuer à jouer », a expliqué Klopp, affirmant qu’il ne s’agissait en aucun cas d’un manque de fair-play de la part de son capitaine Joshua Kimmich et consorts, qui ont poursuivi leur action sans hésiter. Son homologue, le nouveau sélectionneur Xavi, y a toutefois vu « un mélange » de malice et de manque de fair-play de la part de la Mannschaft.

Il a également mis en cause l’arbitre, son compatriote espagnol Alejandro Jose Hernandez Hernandez : « L’arbitre avait déjà le sifflet à la bouche et quelques-uns de nos joueurs ont donc arrêté de jouer », a critiqué Xavi, tout en soulignant dans le même temps : « Ce n’était pas non plus une grosse affaire. »

L’ancien arbitre Manuel Gräfe a en revanche donné raison à Klopp. « D’un point de vue réglementaire, tout est correct. Il n’y a que pour les blessures à la tête ou les blessures graves que le jeu doit être interrompu », a-t-il expliqué dans les colonnes de Bild, avant d’analyser la scène : « Dans un match amical, on aurait sûrement mis le ballon dehors, mais là, c’est un match officiel. Les Néerlandais n’ont pas été totalement concentrés pendant un court instant. L’équipe d’Allemagne en a profité intelligemment. On ne se fait pas des amis comme ça, mais c’est du sport professionnel. Beaucoup auraient continué à jouer. Au final, le joueur derrière n’a eu aucune incidence. C’était une erreur des Néerlandais de ne pas être restés concentrés et de ne pas avoir continué à jouer. »

L’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart s’est montré plus radical dans cette affaire et a qualifié sur NOS la décision de l’Allemagne de continuer à jouer d’« antisportive ». Kimmich, lui, a sobrement résumé : « Nous avons totalement eu raison de continuer à jouer. » Éventuellement interrompre le match relevait du rôle de l’arbitre, a ajouté le joueur du Bayern, « et je n’ai entendu aucun coup de sifflet ».

À l’accusation du capitaine d’Oranje Virgil van Dijk, selon laquelle le fait d’avoir continué à jouer de la part de l’équipe allemande avait été une honte, Kimmich a répondu fermement : « Je trouve que ce n’est pas une réponse réfléchie de sa part. »

Équipe d’Allemagne : qu’en est-il de Kai Havertz et Jamal Musiala ?

Peu avant l’ouverture du score de Nmecha, Klopp a dû faire sortir prématurément Kai Havertz, touché à l’arrière de la cuisse. Jamal Musiala, qui devait initialement être titulaire, n’a même pas pu débuter la rencontre après des problèmes musculaires à l’échauffement : « Ils sont tous les deux en IRM, j’espère que nous aurons encore un diagnostic ce soir », a déclaré le nouveau sélectionneur après le coup de sifflet final à propos des deux blessés, sans vraiment croire à la possibilité de pouvoir compter à nouveau sur le duo lors du prochain match contre la Grèce dimanche : « J’espère que ce n’est rien de grave. Pour nous, ils sont probablement forfaits, mais j’espère qu’ils seront ensuite rapidement de nouveau opérationnels. »

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La courte avance de l’Allemagne a tenu jusqu’aux derniers instants, mais dans le temps additionnel, les Pays-Bas ont finalement arraché une égalisation méritée grâce à Cody Gakpo. Entré en jeu, Ruben van Bommel, fils de l’ancien joueur du Bayern Mark van Bommel, a délivré sur l’action une magnifique passe décisive de l’extérieur du pied. « J’ai demandé au petit van Bommel d’où il sortait ça », a révélé Klopp, avant de plaisanter en direction du père : « Il ne tient pas ça de son père, l’extérieur du pied, ça doit venir de sa mère. »

Pourquoi le but des Pays-Bas de Virgil van Dijk a-t-il été refusé ?

Outre l’ouverture du score de l’équipe d’Allemagne, une autre action a surtout fait polémique : après à peine un quart d’heure de jeu, le patron de la défense van Dijk pensait avoir donné l’avantage aux Pays-Bas de la tête sur corner. Mais le but a été annulé après intervention de la VAR, parce que l’attaquant d’Oranje Brobbey avait, selon les arbitres, gêné irrégulièrement le gardien allemand Marc-Andre ter Stegen dans sa sortie dans les six mètres, une décision sévère.

« C’est une honte absolue », a fulminé van der Vaart. « C’est incroyable », car Brobbey ne fait « presque rien. On a bien sûr le droit de se toucher. Le gardien n’a pas le droit de faire ce qu’il veut. C’était tout simplement une très mauvaise prestation du gardien », a poursuivi van der Vaart. Klopp n’était pas du même avis et a insisté sur l’énorme robustesse de Brobbey : « Il est presque carré et Marc n’a aucune chance de passer. C’est un superbe corner, mais c’est une faute. C’est comme ça que cela doit être sifflé maintenant », a expliqué Klopp, en référence au fait que les gardiens avaient récemment à nouveau bénéficié d’une protection renforcée dans les six mètres lors de la Coupe du monde.

Pour situer sportivement cette première sous Klopp, le défenseur central Jonathan Tah a déclaré : « Bien sûr, nous aurions aimé gagner, il y a eu des occasions des deux côtés. Mais quand tu mènes 1-0, tu veux aussi aller au bout. Nous avons fait un bon premier pas, le match a été brutalement intense. Tout n’a pas été parfait, mais ce n’était pas le sujet. Nous voulons commencer à montrer un autre visage sur le terrain. Et aujourd’hui, c’était le premier pas dans cette direction. » Tah a également adressé des éloges particuliers à l’arrière droit Philipp Treu, du SC Fribourg, qui fêtait sa première sélection : « J’aimerais mettre Pippo en avant. La manière dont il a avalé son couloir de haut en bas, c’était incroyable. Vraiment top pour une première sélection », a conclu Tah.

Dimanche, l’Allemagne affrontera la Grèce lors de la 2e journée de la saison 2026/27 de Ligue des nations, et Klopp y vivra à Augsbourg sa première à domicile sur le banc de la sélection. « L’accent a déjà été beaucoup mis sur le travail défensif et le pressing, sur la manière dont nous voulons mettre l’adversaire sous pression », a expliqué Kimmich au sujet des premiers entraînements sous Klopp. « Il s’agissait de trouver une certaine organisation de base sans le ballon. C’est ensuite la base pour que nous puissions aussi nous améliorer avec le ballon. »