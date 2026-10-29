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Le vétéran de l’AC Milan Luka Modric a livré une analyse sans concession de la première défaite du club en championnat cette saison, reconnaissant que son équipe avait été prise de court par son effondrement en seconde période face à Bologne. Malgré un début de saison encourageant sous une nouvelle direction, le milieu croate a admis que les visiteurs avaient pleinement mérité leur victoire 4-2 à San Siro.

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La série d’invincibilité du Milan prend fin

Le Milan a subi mercredi sa première défaite de la saison en Serie A, s’inclinant 4-2 à domicile face à Bologne. Après une bonne première période, l’équipe de Ruben Amorim s’est effondrée en seconde mi-temps et a perdu l’élan acquis depuis le début de saison.

Modric est entré à la mi-temps à la place de Fikayo Tomori, blessé. Mais le vétéran de 41 ans n’a pas réussi à enrayer la domination des visiteurs, qui ont pris le contrôle total de la rencontre. Avec ce résultat, le Milan occupe la cinquième place du championnat, avec 18 points récoltés lors de ses neuf premiers matches.

Modric livre une analyse sans concession de la défaite face à Bologne

Au micro de Sky Sport Italia, Modric a dressé un constat lucide de l’effondrement de son équipe en seconde période. Le milieu croate a reconnu que le groupe avait été surpris par ce brusque retournement de situation.

« C’est une mauvaise défaite ; nous ne nous y attendions pas, surtout après la première mi-temps, a-t-il admis. Je pense que nous avions bien joué en championnat jusqu’ici, et ce soir nous avons perdu notre premier match. Nous avons perdu beaucoup trop de duels en seconde période. Ce but sur coup de pied arrêté a été malheureux et, à partir de là, nous avons baissé les bras. Nous méritions de perdre. »

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Malgré ce revers, Modric a exhorté ses coéquipiers à se tourner vers la suite. « Nous n’avons aucune excuse. Il y a eu des blessures, mais le point positif, c’est que le prochain match arrive tout de suite. Nous avions vraiment bien joué jusqu’à ce soir, alors nous devons rester optimistes et espérer réagir samedi », a-t-il poursuivi.

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La révolution tactique d’Amorim reste sur les rails

Si la défaite face à Bologne révèle des fragilités passagères, le sentiment général au sein du Milan reste résolument positif. Modric, auteur de deux passes décisives en championnat cette saison et sous contrat jusqu’à la fin de celle-ci, a apporté son soutien à la refonte tactique engagée par Amorim.

« Je pense que nous allons dans la bonne direction, a estimé le milieu de terrain. L’entraîneur est arrivé avec de nouvelles idées, un nouveau style de jeu, et nous essayons de comprendre ses idées et ce qu’il attend de nous. »

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Reconnaissant que le groupe est encore en phase d’adaptation, Modric a insisté sur l’importance de la patience : « Comme je l’ai dit, nous avions bien joué jusqu’à ce soir. On peut toujours faire plus, mais nous devons encore progresser, et nous espérons y parvenir au cours de la saison. »

L’Inter attend un Milan meurtri

Les hommes d’Amorim n’ont pas le temps de s’attarder sur leur déception de milieu de semaine : un choc à fort enjeu face à leur rival local, l’Inter, les attend samedi. Rebondir dans une rencontre aussi âprement disputée mettra à rude épreuve la force mentale du groupe.

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Le Milan devra également évaluer ses options en défense avant le week-end, après la sortie forcée de Tomori. Obtenir un résultat positif face à l’Inter est désormais essentiel pour éviter que cette défaite isolée ne compromette son début de saison prometteur.