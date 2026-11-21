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L’entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, a dévoilé comment il a motivé son équipe avant son match nul historique (1-1) face à Manchester City à l’Etihad Stadium. Ce résultat a mis fin à une série démoralisante de 20 défaites contre Manchester City, la plus longue de l’histoire du football anglais.

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Arbeloa refuse de subir le poids de l’histoire

À l’approche du choc de samedi, les statistiques semblaient dresser un obstacle insurmontable devant Fulham. Manchester City avait remporté les 20 dernières confrontations entre les deux clubs, toutes compétitions confondues. Cette domination record laissait penser qu’une nouvelle victoire à domicile était inévitable. Mais Arbeloa a refusé que les échecs passés pèsent sur son groupe actuel.

« Ce n’était pas facile », a reconnu Arbeloa en revenant sur sa préparation d’avant-match. « Après la trêve internationale, ce n’est jamais facile, surtout quand on vient ici. Je leur ai dit que nous avions perdu les 20 matches précédents, mais que nous ne rejouions pas ces 20 matches. Si nous croyons que nous pouvons les battre. Si nous nous battons sur chaque ballon et jouons avec du caractère et de la personnalité, nous aurons une chance de les battre. »

« Ils y ont cru et ont très bien joué. Je suis content de prendre un point, mais j’en aurais préféré trois. Je suis très heureux de notre prestation, de notre manière de jouer et de les presser. Nous sommes venus ici en pensant pouvoir les battre, pas seulement pour défendre. Nous aurions pu marquer un ou deux buts de plus. Je suis très fier des joueurs », a-t-il déclaré à BBC Sport.

Muniz brille, City sous pression

Getty Images

Les visiteurs ont créé la surprise en ouvrant le score à la 16e minute, lorsque Rodrigo Muniz a trouvé de l’espace dans la surface pour marquer sur un service d’Oscar Bobb, ancien jeune joueur de City. Si Elliot Anderson a ensuite égalisé pour les locaux d’une puissante reprise de volée en seconde période , Arbeloa a tenu à saluer l’apport de son attaquant brésilien, qui attendait patiemment d’enchaîner les matches en équipe première.

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« Je suis très heureux pour lui », a souligné Arbeloa à propos du but de Muniz. « Il attendait sa chance et travaillait dur. Il en sera de même pour chacun des joueurs. Nous jouons plus ou moins avec le même onze et construisons une bonne équipe. J’ai 23 joueurs formidables. Rodrigo a marqué un but magnifique. Il pressait et aidait en défense. »

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Il a ajouté : « Nous sommes des combattants. Nous étions sur la bonne voie même lorsque nous perdions. Les joueurs ont toujours cru en notre projet. Nous n’avons jamais changé notre façon de vouloir jouer. Nous devons gagner des matches, mais si nous jouons comme aujourd’hui, nous en gagnerons beaucoup. »

Une décision controversée à l’Etihad

Malgré la résistance de Fulham, le match n’a pas été exempt de moments de tension. Manchester City a cru égaliser en première période par Erling Haaland, mais le but a été refusé : l’arbitre Tom Bramall a estimé que l’attaquant avait dépossédé Bernd Leno du ballon de manière irrégulière.

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Cette décision très controversée impliquant Haaland a provoqué la colère des supporters locaux, d’autant que les ralentis laissaient penser que le gardien allemand n’avait peut-être pas totalement maîtrisé le ballon. « Je n’ai pas vu l’action », a expliqué Arbeloa, interrogé sur le but refusé à Haaland. « Leno m’a dit que la faute était évidente. Pour moi, ce n’est pas le sujet aujourd’hui.

Le sujet, c’est la façon dont nous avons joué ici. » Ce nul laisse Manchester City à cinq points d’Arsenal, leader du championnat, tandis que Fulham pourra tirer une immense confiance de la fin d’une série noire qui durait depuis septembre 2011. Si les hommes d’Arbeloa ont perdu plus de points après avoir mené au score que presque toutes les autres équipes de l’élite cette saison, cette prestation a laissé entrevoir une maturité nouvelle.