« Je ne pense pas que nous assistions à une énorme baisse de niveau », a déclaré l’icône du club des Reds sur Sky Sport : « Ce que nous voyons depuis un an, c’est probablement ce qu’il est : un footballeur correct. »

Wirtz, qui avait rejoint la Mersey avant la saison dernière, n’est « pas un joueur qui devrait valoir 110 millions de livres, mais quelqu’un qui vaut probablement 50 à 60 millions de livres, quelque chose comme ça », a expliqué Carragher : « Correct, avec un beau toucher de balle. Je ne suis pas sûr de ce que les gens attendent. »

Le joueur de 48 ans ne lui trouve plus de place dans l’équipe. « Que faut-il faire avec Wirtz ? », a demandé Carragher avant d’expliquer : « Cette idée selon laquelle les joueurs ont besoin d’un an pour s’adapter à la Premier League, je considère que c’est un mythe. »

Il est conseillé à Florian Wirtz de quitter Liverpool

La raison déterminante des critiques de Carragher a été la prestation de Wirtz lors de l’ouverture de la saison, quand l’équipe du nouveau manager Andoni Iraola avait tout de même arraché un 2-2 (0-1) dans le temps additionnel sur la pelouse de Newcastle United. Wirtz n’était alors déjà plus sur le terrain pour Liverpool, l’international ayant été remplacé à la 63e minute.

« Je pensais que ce sujet n’arriverait que dans six semaines, a dit Carragher, mais il arrive déjà maintenant. Je ne vois absolument pas où il s’intègre dans l’équipe. » Lors du premier match de la saison, Wirtz a évolué comme meneur de jeu, mais Carragher préférerait y voir l’ancien joueur de Leipzig Dominik Szoboszlai. Le Hongrois a transformé le penalty de l’égalisation tardive.

« On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça n’a pas fonctionné la saison dernière. Je pense simplement que l’on en arrive lentement au point où il ne correspond plus à l’équipe », a déclaré Carragher.

En Gary Neville, Carragher a à ses côtés un autre critique de premier plan de Wirtz, qui a réclamé une nette progression de l’international allemand. « Si tu veux être aussi gentil, tu ferais mieux d’être incroyablement bon au football », a-t-il fait remarquer dans le podcast de Sky . « Il me manque cette agressivité chez Wirtz », a ajouté Neville en visant explicitement le meneur de jeu allemand. « Je vois simplement un joueur gentil qui court sur le terrain sans donner l’impression qu’il se donne vraiment à fond. Ça peut arriver, certains joueurs ont simplement ce style. Mais parfois, j’ai envie de lui donner un coup de pied aux fesses. »