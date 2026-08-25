Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Florian WirtzGetty Images
SID

Traduit par

« On ne peut pas continuer comme ça ! » Une légende de Liverpool conseille à Florian Wirtz de changer de club après un seul match

Premier League
F. Wirtz
Liverpool

Jamie Carragher a sévèrement égratigné Florian Wirtz et a douté de la valeur de la promesse à 125 millions d’euros de Liverpool.

« Je ne crois pas que nous assistions à une énorme baisse de niveau », a déclaré l’icône du club des Reds sur Sky Sport : « Ce que nous voyons depuis un an, c’est probablement ce qu’il est : un footballeur correct. »

Wirtz, qui avait rejoint la Mersey avant la saison dernière, n’est « pas un joueur qui devrait valoir 110 millions de livres, mais quelqu’un qui vaut probablement 50 à 60 millions de livres, à peu près », a expliqué Carragher : « Correct, avec un beau toucher de balle. Je ne suis pas sûr de ce que les gens attendent. »

Le joueur de 48 ans ne lui trouve plus de place dans l’équipe. « Que faut-il faire avec Wirtz ? », a demandé Carragher, avant d’expliquer : « Cette idée selon laquelle les joueurs ont besoin d’un an pour s’adapter à la Premier League, je la considère comme un mythe. »

Un départ de Florian Wirtz de Liverpool lui est conseillé

La raison déterminante des critiques de Carragher était la prestation de Wirtz lors de l’ouverture de la saison, quand l’équipe du nouveau manager Andoni Iraola avait tout de même arraché un 2-2 (0-1) à Newcastle United dans le temps additionnel. Wirtz n’était alors déjà plus sur la pelouse pour Liverpool, l’international ayant été remplacé à la 63e minute.

« Je pensais que ce sujet n’arriverait que dans six semaines, a déclaré Carragher, mais il arrive déjà maintenant. Je ne vois absolument pas où il s’intègre dans l’équipe. » Wirtz a évolué comme meneur de jeu lors du premier match de la saison, mais Carragher préférerait y voir l’ancien joueur de Leipzig Dominik Szoboszlai. Le Hongrois a transformé le penalty de l’égalisation tardive.

« On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça n’a pas fonctionné la saison dernière. Je pense simplement qu’on arrive peu à peu au point où il n’entre plus dans l’équipe », a déclaré Carragher.

En Gary Neville, Carragher a à ses côtés un autre critique de premier plan de Wirtz, qui a réclamé une nette amélioration de la part de l’international allemand. « Si tu veux être aussi gentil, tu ferais mieux d’être incroyablement bon au football », a-t-il fait remarquer dans le podcast de Sky . « Il me manque cette agressivité chez Wirtz », a visé Neville explicitement à l’encontre du meneur de jeu allemand. « Je vois simplement un joueur gentil qui court sur le terrain sans donner l’impression de vraiment se dépouiller. Ça peut arriver, certains joueurs ont simplement ce style. Mais parfois, j’ai envie de lui botter les fesses. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google