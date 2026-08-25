« Je ne crois pas que nous assistions à une énorme baisse de niveau », a déclaré l’icône du club des Reds sur Sky Sport : « Ce que nous voyons depuis un an, c’est probablement ce qu’il est : un footballeur correct. »

Wirtz, qui avait rejoint la Mersey avant la saison dernière, n’est « pas un joueur qui devrait valoir 110 millions de livres, mais quelqu’un qui vaut probablement 50 à 60 millions de livres, à peu près », a expliqué Carragher : « Correct, avec un beau toucher de balle. Je ne suis pas sûr de ce que les gens attendent. »

Le joueur de 48 ans ne lui trouve plus de place dans l’équipe. « Que faut-il faire avec Wirtz ? », a demandé Carragher, avant d’expliquer : « Cette idée selon laquelle les joueurs ont besoin d’un an pour s’adapter à la Premier League, je la considère comme un mythe. »

Un départ de Florian Wirtz de Liverpool lui est conseillé

La raison déterminante des critiques de Carragher était la prestation de Wirtz lors de l’ouverture de la saison, quand l’équipe du nouveau manager Andoni Iraola avait tout de même arraché un 2-2 (0-1) à Newcastle United dans le temps additionnel. Wirtz n’était alors déjà plus sur la pelouse pour Liverpool, l’international ayant été remplacé à la 63e minute.

« Je pensais que ce sujet n’arriverait que dans six semaines, a déclaré Carragher, mais il arrive déjà maintenant. Je ne vois absolument pas où il s’intègre dans l’équipe. » Wirtz a évolué comme meneur de jeu lors du premier match de la saison, mais Carragher préférerait y voir l’ancien joueur de Leipzig Dominik Szoboszlai. Le Hongrois a transformé le penalty de l’égalisation tardive.

« On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça n’a pas fonctionné la saison dernière. Je pense simplement qu’on arrive peu à peu au point où il n’entre plus dans l’équipe », a déclaré Carragher.

En Gary Neville, Carragher a à ses côtés un autre critique de premier plan de Wirtz, qui a réclamé une nette amélioration de la part de l’international allemand. « Si tu veux être aussi gentil, tu ferais mieux d’être incroyablement bon au football », a-t-il fait remarquer dans le podcast de Sky . « Il me manque cette agressivité chez Wirtz », a visé Neville explicitement à l’encontre du meneur de jeu allemand. « Je vois simplement un joueur gentil qui court sur le terrain sans donner l’impression de vraiment se dépouiller. Ça peut arriver, certains joueurs ont simplement ce style. Mais parfois, j’ai envie de lui botter les fesses. »