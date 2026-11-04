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Enzo Maresca a averti Manchester City que le club ne pouvait pas continuer à compter uniquement sur Erling Haaland pour marquer ses buts cette saison. L’entraîneur a donné cette consigne claire à ses joueurs après la perte de la première place en Premier League, consécutive à une défaite frustrante face à Brighton ce week-end.

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City s'incline face à Brighton au terme d'un match frustrant

Maresca a prévenu son effectif de City qu'il devait cesser de compter uniquement sur Haaland pour marquer. L'attaquant norvégien a déjà inscrit 13 buts toutes compétitions confondues cette saison. Mais Haaland n'a pas trouvé le chemin des filets et City s'est incliné 1-0 face à Brighton samedi.

Ce résultat décevant a fait perdre à l'équipe de Maresca la tête de la Premier League. Ce match sans but contre Brighton a mis en lumière une possible faiblesse de l'effectif. Maresca attend désormais que d'autres joueurs prennent leurs responsabilités et apportent leur contribution dans le dernier tiers du terrain.

Maresca attend des buts d'autres joueurs

Avant le match de Ligue des champions contre le RB Leipzig, Maresca est revenu sur la prestation de la ligne offensive de son équipe. L'entraîneur a souligné l'importance de répartir la responsabilité de marquer entre les joueurs.

« En même temps, nous ne pouvons pas compter sur Erling à chaque match. Il faut aussi que les autres marquent », a expliqué Maresca, cité par ESPN. « Mais, encore une fois, je pense que le dernier match contre Brighton est le seul de la saison où nous n'avons pas marqué. Cela dit, quand Erling est sur le terrain, nous en sommes évidemment heureux. »

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Haaland reste essentiel pour City

Tout en réclamant une contribution plus large, Maresca s'est empressé de souligner l'immense valeur de Haaland pour l'équipe. L'entraîneur a reconnu que la présence de ce buteur prolifique sur le terrain constituait toujours un avantage.

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L'entraîneur a déclaré : « Évidemment, quand Erling est sur le terrain, c'est mieux, parce qu'il va marquer des buts, ou parce qu'on sait qu'il est toujours là, tout près. »

Un test en Ligue des champions attend City

City tentera de rebondir immédiatement en se tournant vers la scène européenne. L'équipe se prépare à affronter Leipzig en Allemagne mercredi soir. La formation de Maresca a bien commencé la compétition, avec des victoires importantes contre Porto et l'AEK Athènes.

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Mais l'équipe de Maresca a aussi subi une défaite contre le Paris Saint-Germain le mois dernier. Une solide prestation face à Leipzig sera essentielle pour retrouver son élan et renouer avec la victoire.