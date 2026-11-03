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Le défenseur du Paris Saint-Germain Willian Pacho a mis en garde ses coéquipiers contre tout excès de confiance avant la rencontre de Ligue des champions face à Villarreal, mardi. Malgré les neuf victoires consécutives du PSG toutes compétitions confondues, Pacho a insisté sur le fait que le club espagnol mérite bien plus que ne le laissent penser ses résultats en championnat.

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Un PSG irrésistible prépare son déplacement à Villarreal

Champion d'Europe, le Paris Saint-Germain se rend à l'Estadio de la Ceramica pour affronter Villarreal mardi soir, avec l'objectif de poursuivre son sans-faute en Ligue des champions. L'équipe de Luis Enrique a entamé la défense de son titre de manière impitoyable, en battant le Slovan Bratislava, Manchester City et Barcelone.

Le PSG arrive en Espagne fort de neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues. Il a dernièrement écrasé Le Havre 5-1 en Ligue 1.

Lors de cette victoire, l'arrière droit Achraf Hakimi a inscrit un triplé et délivré deux passes décisives, en l'absence des joueurs blessés Ousmane Dembele et Kvaratskhelia.

Pacho met en garde contre tout excès de confiance en Ligue des champions

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, le défenseur central du PSG Willian Pacho a insisté sur le fait que son équipe ne devait pas prendre à la légère Villarreal, en difficulté malgré son avant-dernière place en Liga. « Villarreal est une grande équipe. Elle méritait probablement mieux que ce que ses résultats laissent penser jusqu'à présent, notamment contre le Borussia Dortmund et Liverpool », a expliqué Pacho.

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« Elle aime avoir le ballon et sait contrôler un match. Nous voulons toujours gagner et nous voulons compter sur nous-mêmes pour y parvenir. »

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« Nous savons aussi que chaque match est différent en Ligue des champions. C'est le plus haut niveau. On ne peut jamais se permettre de faire preuve d'un excès de confiance avant ces rencontres », a prévenu le défenseur.

Le défenseur salue Luis Enrique et l'unité de l'équipe

Pacho, récemment nommé parmi les finalistes du Ballon d'Or, a salué le rôle de l'entraîneur Luis Enrique et du capitaine Marquinhos dans le maintien d'un niveau d'exigence élevé à Paris. « C'est un entraîneur particulier. Avant d'être entraîneur, c'est une personne qui comprend très bien ses joueurs », a déclaré Pacho au sujet de Luis Enrique.

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« Il sait ce dont les joueurs ont besoin. Il s'exprime de manière très claire et précise, avec beaucoup de détails. »

À propos de Marquinhos, son partenaire en défense, et de la profondeur de l'effectif, Pacho a ajouté : « Marquinhos est un joueur incroyable... Quand un joueur manque, un autre prend le relais au même niveau. Cela aide l'équipe à maintenir son niveau d'exigence. »

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Le champion vise une dixième victoire consécutive

Villarreal cherchera à exploiter la tendance du PSG à encaisser des buts : les deux équipes ont marqué lors de chacun des matches européens du club français cette saison.

Pacho a toutefois souligné qu'après deux sacres européens consécutifs, le PSG restait uniquement concentré sur les trophées collectifs.

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« Nous accordons plus d'importance à la performance de l'équipe qu'aux distinctions individuelles... Cela nous donne la motivation nécessaire pour continuer à travailler dur », a conclu Pacho avant le coup d'envoi.