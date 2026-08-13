Dans le cadre de la procédure civile, l’homme de 56 ans réclame exactement 572 661,18 euros, plus les intérêts, à un cabinet d’audit. À l’origine du litige judiciaire se trouve l’achat avorté d’actions d’une entreprise munichoise d’intelligence artificielle. En 2020, Lehmann avait investi une somme de 500 000 euros. L’argent était alors géré à titre fiduciaire par le cabinet mis en cause.

À l’origine, 500 000 parts devaient être garanties au vice-champion du monde 2002 dans le cadre d’une augmentation de capital, à un prix préférentiel d’un euro par unité. À ce moment-là, la valeur réelle de l’action s’élevait officiellement à 6,50 euros.

« Un ami m’a approché pour que j’investisse dans son entreprise », a déclaré Lehmann devant le tribunal régional de Munich. Le deal prévu a toutefois pris une tournure inattendue.

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Lehmann : « On ne m’a pas dit à quoi mon argent serait utilisé »

L’entreprise d’IA avait l’intention de reprendre une société d’engins de chantier grâce à ces nouvelles liquidités. Cette transaction a finalement échoué, la société cible ayant été évaluée bien moins haut que ce qui avait été supposé au préalable.

Par la suite, le titre a rapidement perdu de sa valeur. L’ex-professionnel a indiqué ne pas avoir été informé de ces événements : « On ne m’a pas dit à quoi mon argent serait utilisé. »

Lehmann reproche désormais au cabinet d’avoir manqué à son devoir d’information. L’entreprise aurait eu connaissance de la chute du cours, sans toutefois l’en avertir. Au moment de l’attribution, le cours n’était plus que de 3,50 euros.

Combien d’argent Jens Lehmann a-t-il perdu dans cette opération boursière ?

« Je voulais vendre immédiatement », a souligné Lehmann. Mais sa connaissance de l’époque, qui occupait le poste de président du directoire de l’entreprise d’IA, l’en aurait dissuadé. Lehmann a supposé avec le recul : « Il avait probablement peur que le cours baisse si je vendais. »

En outre, l’ancien international allemand aux 61 sélections n’a reçu qu’une fraction des titres convenus. « En contrepartie, je devais recevoir 500 000 actions. Je n’en ai reçu que 170 000 », a-t-il expliqué.

Selon son conseil, il y a eu tromperie sur la valeur réelle. Si une opération n’aboutit pas, une annulation doit être proposée.

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Jens Lehmann récemment sous les projecteurs à cause du 1860 Munich

La partie adverse a rejeté les accusations et s’est appuyée sur une modification du contrat, qui aurait fait passer le prix par action à deux euros.

L’ancien gardien conteste l’existence d’un tel accord : « J’avais l’impression qu’à un moment donné, mon argent avait disparu et que je ne savais pas ce qu’il était devenu. » À l’heure actuelle, sa perte s’élève à environ 330 000 euros, tandis que la valeur des titres stagne actuellement à un peu moins d’un euro.

Lehmann se retrouve ainsi de nouveau dans les gros titres en très peu de temps. Récemment, il a vivement contesté un article du tz de Munich au sujet d’une amende de stationnement au stade Grünwalder et a formulé de graves accusations contre la police.



