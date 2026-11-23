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L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, a répondu à ceux qui jugent son équipe trop défensive après avoir battu dimanche le record de victoires de Luis Aragones en Liga. L'Argentin a signé sa 345e victoire dans l'élite espagnole grâce à un net succès 3-0 sur la pelouse de Getafe, dépassant les 344 victoires de la légende disparue du club.

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L'entraîneur argentin dépasse une légende du club

Simeone a décroché sa 345e victoire en Liga dès son 567e match, soit 189 rencontres de moins qu'il n'en avait fallu à Aragones pour atteindre 344 succès avant sa dernière victoire en 2004. Des buts d'Alex Baena et de Johnny Cardoso ont permis à l'Atlético de prendre le contrôle du match avant la pause, sur deux passes décisives de Julian Alvarez . Alejandro Grimaldo a ajouté un penalty en fin de match après l'expulsion de Djene Dakonam, décidée à la suite d'un examen vidéo pour une faute sur Alexander Sorloth.

Simeone rejette l'étiquette d'équipe défensive

Revenant sur ce cap franchi après le match, Simeone a reconnu que cette réussite comptait beaucoup pour lui : « Cela me rend heureux. Je ne trouve généralement pas beaucoup de raisons de me réjouir, mais il y a une quantité incroyable de travail derrière tout cela. »

Bien qu'il ait considérablement fait évoluer le style de l'Atlético depuis son arrivée en 2011, l'entraîneur essuie toujours les mêmes piques sur sa tactique. Interrogé sur ces critiques sur la chaîne de télévision espagnole Movistar, il a ajouté : « Il y a aussi les critiques constantes auxquelles nous faisons face. Je ne leur accorde pas beaucoup d'importance, mais j'en prends note.

« Cette idée selon laquelle nous serions une équipe défensive, comme si nous jouions toujours uniquement pour défendre. On ne gagne pas 345 matches en se contentant de défendre. Est-ce seulement possible ? »

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Une longévité remarquable à la tête de l'Atlético

Arrivé à la tête d'un club en difficulté il y a près de 15 ans, Simeone a fait de l'Atlético la troisième force établie du football espagnol, bousculant le Real Madrid et le FC Barcelone tout en remportant huit trophées. Si des entraîneurs rivaux peuvent afficher de meilleurs pourcentages de victoires ou davantage de trophées, rares sont ceux qui égalent sa résistance et sa régularité au plus haut niveau.

Même les blessures les plus profondes de son mandat, deux défaites en finale de la Ligue des champions contre le Real, l'une aux tirs au but et l'autre en prolongation après une égalisation dans le temps additionnel, ne l'ont pas fait dévier de sa trajectoire. Au contraire, le tacticien vêtu de noir a conservé la même intensité au bord du terrain, faisant passer ce record historique d'une grande figure de l'Atlético à une autre, 22 ans après qu'Aragones l'a établi.

L'Atlético à la poursuite des leaders de la Liga

Le résultat de dimanche porte à huit le nombre de victoires de l'Atlético lors de ses neuf derniers matches de championnat et son total à 31 points , à seulement deux longueurs du Real Madrid et cinq du leader, le FC Barcelone. Alors que Baena, Alvarez et Cardoso trouvent leurs automatismes, l'équipe de Simeone aborde le calendrier hivernal avec une véritable dynamique. Il lui faudra conserver cette efficacité offensive pour transformer cette nouvelle belle série en une réelle lutte pour le titre.