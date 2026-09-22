« Cela arrive en fait à chaque match que l’on se crie dessus une fois », avait récemment révélé Waldemar Anton. Mais cela ne pose pas vraiment de problème, ni pour lui ni pour Serhou Guirassy, puisqu’ils se connaissent depuis « si longtemps que l’on peut aussi se dire ce que l’on pense sur le terrain, même si parfois c’est peut-être un peu excessif », avait déclaré le défenseur du Borussia Dortmund.

Samedi soir, lors de la victoire 1-0 contre le VfB Stuttgart, Anton aurait de nouveau eu une raison de passer un savon à Guirassy. L’attaquant avait traîné pour quitter le terrain lors de son remplacement à la 74e minute, si bien que, conformément aux nouvelles règles, le joker Fabio Silva a dû attendre 60 secondes avant d’être autorisé à entrer sur la pelouse. Pendant ce court laps de temps, le BVB a évolué en infériorité numérique, et l’entraîneur Niko Kovac a réagi avec une vive irritation à la nonchalance de Guirassy.

Anton a ainsi pu continuer à se concentrer sur son cœur de métier. Face à son ancien club, où les supporters le sifflent traditionnellement avec véhémence à chaque ballon touché depuis son départ soudain pour Dortmund il y a deux ans, le joueur de 30 ans avait aussi beaucoup à faire. Mais, une fois encore, ni lui ni son équipe n’ont pu être pris à défaut.

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Waldemar Anton joue un rôle immense dans le renouveau du BVB

Le travail défensif ne manque certainement pas aux joueurs à vocation défensive du Borussia depuis l’arrivée de Kovac à la tête de l’équipe. Mais l’entraîneur a désormais presque perfectionné cette compétence au sein de son groupe. Déjà la saison passée, le BVB possédait la meilleure défense du championnat avec 34 buts encaissés. Et après quatre journées cette saison, durant lesquelles les Westphaliens ont gardé leur cage inviolée à trois reprises, le club figure de nouveau tout en haut, aux côtés du FC Bayern, avec seulement deux buts concédés.

Si l’on ramène cette évolution aux performances individuelles, Anton y a sans aucun doute une part énorme. Après une première saison plutôt compliquée, durant laquelle il a connu pour la première fois de sa carrière une absence prolongée en raison de deux déchirures musculaires pratiquement contractées coup sur coup, Anton s’est imposé au BVB comme une « constante totale », comme Kovac l’avait déjà dit à son sujet il y a quelques mois.

L’entraîneur ne laisse passer aucune occasion de faire l’éloge de son protégé, à qui des qualificatifs comme « patron de la défense » ne plaisent guère. Plus récemment, avant l’ouverture de la Ligue des champions contre Villarreal, Kovac disait à propos d’Anton : « C’est un leader. Quelqu’un qui montre la voie. Il pense, mange, dort, boit football 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelqu’un qui soutient ses coéquipiers, n’abandonne jamais et donne tout pour l’équipe : un modèle. »

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Combien de fois Waldemar Anton a-t-il été titulaire avec le BVB en 2025/26 ?

Dès la saison passée, Anton avait réalisé un excellent exercice et affiché une plus grande solidité défensive que son partenaire Nico Schlotterbeck, blessé au début de saison cette année encore. L’« Ironman » (selon Kovac) a fait preuve d’une très grande fiabilité et d’une remarquable constance, ce que reflètent aussi les chiffres bruts : sur 47 matches officiels en 2025/26, Anton n’a été indisponible qu’à trois reprises. En championnat et en Coupe, il a disputé l’intégralité de ses 35 apparitions.

En raison de sa participation à la Coupe du monde avec l’Allemagne, Anton faisait partie des joueurs de Dortmund ayant eu le moins de temps de préparation avant le début de la nouvelle saison. Mais l’international aux 15 sélections n’a pas vraiment perdu de terrain. Depuis, Anton a bien plus repris là où il s’était arrêté, dans une forme absolument optimale.

Ce qui rend Anton si précieux, au-delà de sa disponibilité constante, c’est qu’il montre la voie avec des valeurs comme la discipline, la mentalité et la capacité de souffrance. Anton joue sans fioritures, défend avec acharnement et robustesse, et c’est un combattant né. Son anticipation est devenue une qualité exceptionnelle. Depuis Mats Hummels, personne au BVB n’avait défendu vers l’avant avec autant d’intelligence et d’efficacité qu’Anton.

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Waldemar Anton est actuellement le meilleur défenseur central allemand

Cela se reflète aussi dans les statistiques : en matière de pourcentage de duels gagnés, de duels aériens remportés, ainsi que de ballons interceptés et dégagés, Anton figure parmi les meilleurs joueurs du championnat. Il est indispensable à la stabilité de Dortmund et est ainsi devenu l’un des visages du renouveau sous Kovac. Au vu de son excellent début de saison et de la forme dans laquelle il se trouve, il n’existe actuellement aucun meilleur défenseur central allemand qu’Anton.

Il serait donc surprenant qu’il n’occupe pas un rôle décisif dans le nouveau départ de la sélection allemande. Comme Kovac, le sélectionneur Jürgen Klopp prône un football qui puise sa force dans une défense solide. Anton est extrêmement expérimenté, au sommet de sa forme physiquement comme mentalement, excellent chef d’orchestre de la ligne défensive et soutien important pour les jeunes joueurs ; au fond, toutes des qualités essentielles à la vision de Klopp pour la future équipe d’Allemagne.

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Quel rôle Waldemar Anton jouera-t-il avec l’Allemagne sous Jürgen Klopp ?

À long terme, le désavantage sportif d’Anton en sélection pourrait éventuellement résider dans le pied gauche puissant et les excellents ballons diagonaux à la relance, qui font de Schlotterbeck un profil un peu plus prédestiné. Mais faut-il vraiment préciser que Jonathan Tah du Bayern reste installé comme le défenseur central numéro un ?

Une chose est sûre : il ne faut guère s’attendre à ce qu’Anton fasse lui-même sa propre promotion. Anton est « très calme, très modeste, très humble », avait un jour dit Kovac : « Mettre son propre ego de côté et placer l’équipe au premier plan, c’est tout simplement formidable. » Le temps dira comment évoluera la concurrence pour Anton au sein de la sélection allemande. Au BVB, actuel leader du championnat, il n’a en tout cas plus à y faire face.

Waldemar Anton : ses statistiques de performance au BVB