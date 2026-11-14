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Alex Baena a fermement défendu la manière dont Luis de la Fuente gère Lamine Yamal, assurant que le prodige du FC Barcelone ne bénéficie d’aucun privilège particulier malgré le bruit suscité par sa récente absence. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid s’est exprimé devant les médias aux côtés de son sélectionneur, alors que l’Espagne se prépare à affronter l’Angleterre au Metropolitano dans un match de Ligue des nations à fort enjeu.

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Baena dément tout traitement de faveur pour Yamal

Getty Images

Baena a voulu faire taire les rumeurs grandissantes selon lesquelles le jeune joueur du FC Barcelone Yamal bénéficierait d’un traitement de faveur. Le milieu de terrain, qui évolue désormais à l’Atlético de Madrid, a assuré que la récente absence de l’adolescent du groupe était entièrement due à des problèmes physiques, et non à un statut particulier.

« Oui, mais il n’a pas eu de privilèges. Il a terminé avec une gêne au Metropolitano, il a passé des examens et c’est tout. Si, à un moment donné, un traitement particulier s’avère nécessaire, tous les joueurs le comprendraient », a expliqué Baena en conférence de presse avant le match contre l’Angleterre. Le milieu de terrain a également minimisé l’agitation extérieure, estimant que la tempête médiatique ne reflétait pas la réalité du vestiaire. « Il faut comprendre que nous n’avons jamais eu de joueur avec l’impact de Lamine. Mais je pense que Luis aurait fait la même chose avec tout le monde. Il y a davantage de bruit à l’extérieur que de remous à l’intérieur », a-t-il ajouté.

De la Fuente répond aux critiques qui « mentent »

De la Fuente a lui aussi pris la défense de son groupe, exprimant son agacement face au récit qui s’est développé autour de sa gestion de l’effectif. Le sélectionneur de l’Espagne a confirmé que Yamal était désormais au sommet de sa forme physique et prêt à apporter sa contribution face à l’Angleterre.

« Je ne suis pas en colère, vraiment. Si je devais me mettre en colère pour ça… J’ai simplement dit que cela me dérange quand on ne dit pas la vérité. Je suis sûr que tout le monde ici ressent la même chose. Nous n’aimons pas qu’on mente. C’est tout. Cela dit, Lamine est fantastique. Nous referions tout le processus de la même manière. Il s’est parfaitement rétabli, et l’accueil réservé à lui et à Mikel a été spectaculaire. Deux membres de plus de notre famille sont réunis, et nous sommes heureux qu’ils aillent si bien », a déclaré le sélectionneur.

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La suprématie en Ligue des nations en jeu

Le prochain affrontement entre l’Espagne et l’Angleterre est présenté comme une rencontre entre les deux forces dominantes du football international actuel. Baena n’a pas ménagé ses éloges à l’égard de l’adversaire, reconnaissant que l’effectif anglais compte des joueurs de classe mondiale et celui qui se trouve actuellement au sommet du football sur le plan individuel.

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S’exprimant sur les réseaux sociaux officiels de l’Espagne, Baena a déclaré : « Je pense que l’Angleterre et nous sommes les deux équipes les plus en forme. C’est une grande équipe, avec un grand sélectionneur, de grands joueurs et aussi le Ballon d’Or. » Il a notamment mis en garde contre la menace représentée par Kane et Jude Bellingham, qu’il considère comme les meilleurs à leurs postes respectifs. Baena a appelé ses coéquipiers à se méfier de leur jeu vertical et de leur puissance offensive, alors que l’Espagne cherche à prolonger sa série historique d’invincibilité.

L’histoire en jeu au Metropolitano

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Au-delà de la bataille tactique, l’Espagne vise de nouveaux records sous la direction de De la Fuente. L’équipe a enchaîné un nombre impressionnant de matches sans défaite, s’imposant comme la sélection la plus régulière de l’histoire du pays.

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Bien qu’elle ait déjà assuré sa place en quarts de finale, elle n’a aucune intention de lever le pied. De la Fuente a écarté l’idée de jouer le match nul, affirmant que son équipe tenait à aborder chaque rencontre comme une finale afin de poursuivre sur sa lancée victorieuse.

Baena est revenu sur sa propre progression durant cette période faste, reconnaissant qu’il avait atteint la meilleure forme de sa carrière après les critiques essuyées à ses débuts. « Je pense qu’il est compréhensible que les gens aient critiqué la décision de me sélectionner. J’ai toujours reconnu que ce n’était pas ma meilleure saison. Le sélectionneur m’a toujours fait confiance et j’ai toujours donné 100 %. Je fais aussi beaucoup de travail pour le collectif. C’est vrai que la Coupe du monde m’a aidé à avoir le déclic que je n’arrivais pas à avoir, et maintenant je traverse la meilleure période de ma carrière », a-t-il confié.