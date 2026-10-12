En 2012, celui qui allait devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre et une valeur sûre devant le but pour le Bayern Munich aurait été proposé aux Norvégiens. Mais le transfert a échoué dans des circonstances insolites. C’est en tout cas ce qu’a raconté Gary Goodchild, recruteur du Viking à l’époque, avant le duel de Ligue des champions entre son ancien club et le champion d’Allemagne le plus titré, mardi (21 h/Prime Video).

« On m’a dit qu’il pourrait être intéressé par une arrivée au Viking », a raconté Goodchild au journal Stavanger Aftenblad, revenant sur des événements vieux de plus de 14 ans. À l’époque, « personne » ne connaissait Kane. L’attaquant attendait encore de percer à Tottenham Hotspur et enchaînait les prêts : à Leyton Orient, au FC Millwall, puis à Norwich et à Leicester City.

« Ceux avec qui j’ai parlé, a expliqué Goodchild, estimaient qu’un prêt en Scandinavie pourrait lui faire du bien. » Le recruteur s’est donc rendu en Angleterre pour voir de ses propres yeux le jeune Kane, qui évoluait alors en attaque à Millwall. Mais Kane, blessé, a manqué le match en question. Goodchild est reparti sans en savoir plus qu’à son arrivée.

« Peu après, il était en équipe première » chez les Spurs, a déclaré Goodchild, « et le reste appartient à l’histoire ». Mardi, Kane jouera finalement à Stavanger, avec plus d’une décennie de retard, sous le maillot du Bayern Munich.