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SID
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« On m’a dit qu’il pourrait être intéressé » : révélations surprenantes sur Harry Kane, le buteur du Bayern

Bundesliga
Mercato
H. Kane
Bayern Munich
Stavanger

Harry Kane sous le maillot du Viking Stavanger ? Ce qui paraît aujourd’hui impensable semble pourtant avoir été tout à fait possible à une époque.

En 2012, celui qui allait devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre et une valeur sûre devant le but pour le Bayern Munich aurait été proposé aux Norvégiens. Mais le transfert a échoué dans des circonstances insolites. C’est en tout cas ce qu’a raconté Gary Goodchild, recruteur du Viking à l’époque, avant le duel de Ligue des champions entre son ancien club et le champion d’Allemagne le plus titré, mardi (21 h/Prime Video).

« On m’a dit qu’il pourrait être intéressé par une arrivée au Viking », a raconté Goodchild au journal Stavanger Aftenblad, revenant sur des événements vieux de plus de 14 ans. À l’époque, « personne » ne connaissait Kane. L’attaquant attendait encore de percer à Tottenham Hotspur et enchaînait les prêts : à Leyton Orient, au FC Millwall, puis à Norwich et à Leicester City.

« Ceux avec qui j’ai parlé, a expliqué Goodchild, estimaient qu’un prêt en Scandinavie pourrait lui faire du bien. » Le recruteur s’est donc rendu en Angleterre pour voir de ses propres yeux le jeune Kane, qui évoluait alors en attaque à Millwall. Mais Kane, blessé, a manqué le match en question. Goodchild est reparti sans en savoir plus qu’à son arrivée.

« Peu après, il était en équipe première » chez les Spurs, a déclaré Goodchild, « et le reste appartient à l’histoire ». Mardi, Kane jouera finalement à Stavanger, avec plus d’une décennie de retard, sous le maillot du Bayern Munich.

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