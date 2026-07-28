Le petit Nacho Fernández ne savait pas qu'une visite de routine à l'hôpital allait bouleverser sa vie, ni que le médecin qu'il allait rencontrer le condamnerait à voir son rêve s'éteindre avant même d'avoir commencé.

Un jeune garçon portant fièrement le maillot du Real Madrid s'entend dire froidement : « Tu dois oublier le football pour toujours, car tu es atteint de diabète. »

Cet instant cruel vécu par l'ancien défenseur du Real Madrid il y a 24 ans, il en a enfin dévoilé les détails lors d'un entretien émouvant avec le journal espagnol AS, dans lequel il a raconté comment un traumatisme d'enfance s'est transformé en carburant pour une carrière légendaire.

Nacho, aujourd'hui âgé de 36 ans, souffre de diabète de type 1 depuis l'âge de douze ans. Bien qu'il ait appris à vivre avec la maladie au point qu'elle est devenue une part normale de son quotidien, le moment du premier diagnostic reste gravé dans sa mémoire comme le plus difficile de sa vie.

Nacho a déclaré, dans des propos bouleversants : « J'étais très fier de jouer pour le Real Madrid quand j'étais petit, et un vendredi, je suis allé à l'hôpital, et là on m'a annoncé que je devais mettre un terme au football à cause de mon diabète. J'ai passé tout le week-end anéanti. »

Il a ajouté : « Vous pouvez imaginer le week-end que j'ai passé à l'hôpital. Je ne me souciais pas du diabète, je ne me souciais de rien. Je ne pensais qu'à une chose : ma carrière de footballeur était terminée. Cela a été extrêmement difficile. Je m'en souviens encore comme d'une épreuve très difficile que j'ai traversée alors que j'étais très jeune. »

Mais le miracle s'est produit le lundi, lorsque l'endocrinologue est entré avec un sourire qui a tout changé, pour lui dire : « Non, impossible, qui t'a dit ça ? »

L'ancien capitaine du Real Madrid a conclu ses propos par un message inspirant : « Au bout du compte, la vie m'a remis à ma place. Et peut-être que cette maladie me rend plus responsable, et me pousse à mieux prendre soin de moi. Et par-dessus tout, ce qui remplit mon cœur de joie aujourd'hui, ce sont tous ceux qui m'écrivent, tous les parents, tous les enfants qui me prennent pour modèle, qui souffrent de cette maladie et qui voient qu'il est possible pour tout le monde de réaliser ses rêves. »