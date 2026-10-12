Après la séparation en mai 2023, il a fallu du temps pour que les remous provoqués par l’éviction de l’ancien président du directoire à la Säbener Straße s’apaisent.

Avec le recul, son frère Axel Kahn voit les choses avec sérénité. « Oliver le vit bien, il n’en a rien gardé. Le gène Kahn fait le reste », a déclaré l’homme de 60 ans. Avec un clin d’œil, l’ancien joueur du KSC a ajouté : « Se relever et continuer à avancer fait partie de nos plus grandes forces. C’est d’ailleurs ce qui a toujours distingué Oliver. La vie n’est pas faite que de hauts, mais aussi de bas. »

Un retour du Titan dans le football professionnel n’est pas du tout exclu aux yeux de son frère, même si celui-ci lui donne un conseil clair. « Je conseillerais à Oliver de profiter de ses vieux jours. Mais non : il n’a que 57 ans. Si une offre d’emploi taillée pour lui se présente et qu’il estime pouvoir réussir dans ce poste, il l’étudierait certainement », a expliqué Axel Kahn.

D’un autre côté, l’aîné des deux frères porte un regard critique sur l’évolution du secteur. Il ne recommanderait « plus forcément le monde du football » au vainqueur de la Ligue des champions 2001. « Tout tourne désormais autour du succès immédiat et de beaucoup d’argent. Des chiffres surréalistes aux dépens des joueurs et des gens. Et plus on vieillit, plus la pression psychologique devient forte. Je ne sais pas s’il faut s’infliger cela une nouvelle fois. »

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Quand Oliver Kahn a-t-il été limogé par le Bayern Munich ?

Le passage de Kahn à la direction du Bayern Munich a été extrêmement mouvementé. Début 2020, l’ancien meilleur gardien du monde a intégré le directoire du club munichois, avant de succéder à Karl-Heinz Rummenigge à sa présidence à l’été 2021. Après une saison 2022-2023 marquée par les turbulences, le conseil de surveillance s’est séparé de Kahn ainsi que du directeur sportif de l’époque, Hasan Salihamidzic, lors de la dernière journée, juste avant le sacre en championnat d’Allemagne.

Aux yeux d’Axel Kahn, de telles pratiques ne sont pas nouvelles à Munich. « Il y a toujours eu ces luttes de pouvoir au Bayern, et on le voit encore aujourd’hui avec Max Eberl. On a l’impression qu’il doit se justifier sur tout et défendre sa place, malgré un bilan plutôt irréprochable, ou plutôt un travail couronné de succès », a-t-il déclaré à propos de la situation actuelle.

Pour lui, la répartition du pouvoir au sein du club est claire : « En fin de compte, Uli Hoeneß a toujours le dernier mot. Mais de quoi parle-t-on ici ? Du club qui connaît le plus de succès au monde. Là-bas, diriger est la discipline reine. »